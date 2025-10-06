Investor Asing Kepincut, Saham BRMS Terbang Tinggi?

Jabarpos.id – Perusahaan manajer investasi asal Amerika Serikat (AS), Van Eck Associates Corporation, terpantau menambah kepemilikan sahamnya di PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) sebanyak 50.450.100 lembar. Aksi korporasi ini memicu spekulasi dan pertanyaan, apa yang membuat investor asing begitu tertarik dengan emiten tambang emas milik Grup Bakrie ini?

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), transaksi pembelian saham BRMS oleh Van Eck tersebut dilakukan pada 30 September 2025. Harga per lembar saham saat itu adalah Rp 838, sehingga total nilai transaksi mencapai Rp 42,27 miliar. Tujuan dari pembelian saham ini adalah untuk investasi dengan kepemilikan saham secara langsung.

Dengan penambahan ini, kepemilikan saham Van Eck Associates Corporation di BRMS meningkat dari 7.085.821.900 lembar (4,9%) menjadi 7.136.272.000 lembar (5,03%). Kenaikan kepemilikan ini tentu menjadi sinyal positif bagi BRMS dan pasar modal Indonesia.

Performa saham BRMS sendiri memang tengah moncer. Pada perdagangan hari ini, saham BRMS naik 3,16% ke level Rp 980 per saham. Dalam sebulan terakhir, saham BRMS telah melonjak 98%, dan sejak awal tahun (year-to-date) telah melesat 183%.

VanEck sendiri merupakan manajer investasi global yang memiliki kantor di berbagai negara. Perusahaan ini dikenal memiliki fokus pada investasi emas, pasar negara berkembang, ETF, dan aset digital. Langkah Van Eck menambah kepemilikan saham di BRMS ini semakin memperkuat keyakinan investor terhadap potensi bisnis tambang emas di Indonesia.