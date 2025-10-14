Timah (TINS) Siap Ganti Nahkoda? RUPSLB Akhir Oktober Jadi Penentu!

Jabarpos.id – PT Timah (Persero) Tbk (TINS) berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada akhir Oktober ini. Agenda utama dari rapat tersebut adalah persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan.

RUPSLB ini merupakan tindak lanjut dari Surat PIt Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan Nomor: SR-506/MBU/09/2025 tanggal 30 September 2025.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPSLB akan dilaksanakan pada 29 Oktober 2025, bertempat di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, mulai pukul 15.00 WIB.

Sebelumnya, pada 2 Mei 2025, TINS telah melakukan RUPSLB yang menghasilkan perombakan total jajaran komisaris. Saat itu, Letjen TNI (Purn.) Agus Rohman ditunjuk sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen. Selain itu, Yuslih Ihza Mahendra, kakak dari Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, juga diangkat sebagai komisaris independen.

Selain itu, RUPSLB TINS mengangkat Rizani Usman sebagai komisaris, M Hita Tunggal sebagai komisaris independen, dan Eniya Listiani Dewi sebagai komisaris.

Perubahan juga terjadi di jajaran direksi. Restu Widiyantoro ditunjuk sebagai direktur utama, menggantikan Ahmad Dani Virsal. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara menggantikan Dicky Octa Zahriadi sebagai direktur pengembangan usaha, dan Andi Seto Gadhista Asapa menggantikan Hendra Kusuma Wardana sebagai direktur sumber daya manusia.

Corporate Secretary PT Timah Rendi Kurniawan menyatakan bahwa direksi dan seluruh jajaran manajemen berkomitmen untuk terus melanjutkan peran perusahaan sebagai agen pembangunan nasional serta meningkatkan nilai tambah bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

"Pergantian pengurus ini merupakan hal yang biasa untuk terus mendorong inovasi, efisiensi, dan tata kelola yang baik. Perusahaan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisaris dan Direksi di periode sebelumnya dan semoga kepemimpinan baru akan memperkuat langkah strategis perusahaan ke depan," ujar Rendi.