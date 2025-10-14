Jabarpos.id, Jakarta – Pasar bergejolak? Jangan panik! Ada jurus jitu berburu cuan di bursa berjangka. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Direktur Utama Dupoin Futures Indonesia, Gunawan Herman, justru melihat peluang besar dalam bisnis perdagangan berjangka di Indonesia.

Menurut Gunawan, pertumbuhan investor, baik individu maupun institusi, menunjukkan minat yang tinggi terhadap komoditas berjangka. Hal ini menjadikan komoditas berjangka sebagai pilihan diversifikasi aset investasi yang menarik, sekaligus perlindungan nilai (hedging) yang efektif terhadap fluktuasi pasar.

Jabarpos.id mencatat, perdagangan berjangka memberikan ruang bagi investor untuk memanfaatkan volatilitas pasar dengan cerdas. Kuncinya adalah manajemen risiko yang baik. Dengan strategi yang tepat, investor dapat meraih keuntungan di tengah gejolak pasar.

Lantas, bagaimana Dupoin Futures melihat prospek bursa berjangka dalam menghadapi ketidakpastian? Simak selengkapnya dialog Shafinaz Nachiar dengan Gunawan Herman dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025, seperti yang dilansir jabarpos.id dari CNBC Indonesia (Selasa, 14/10/2025).