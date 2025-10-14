Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.2 C
Jakarta
Rabu, Oktober 15, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Tutup Pabrik di Purwakarta, Begini Nasib Sepatu Bata Sekarang

Editor Jabar Pos : Rangga
Tutup Pabrik di Purwakarta, Begini Nasib Sepatu Bata Sekarang
spot_img

Jabarpos.id – PT Sepatu Bata Tbk (BATA) telah resmi menghentikan kegiatan produksi sepatu setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Langkah ini diambil menyusul penutupan pabrik sepatu Bata di Purwakarta pada 4 Mei 2024 lalu.

Director & Corporate Secretary BATA, Hatta Tutuko, menjelaskan bahwa perusahaan kini beralih ke model bisnis yang mengandalkan pemasok lokal di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produk.

Tutup Pabrik di Purwakarta, Begini Nasib Sepatu Bata Sekarang
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Mengingat tidak adanya rencana untuk melanjutkan kembali kegiatan produksi di Perseroan, Direksi memandang perlu untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan model operasional yang berlaku saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menghapus kode KBLI No. 15201, yang berkaitan dengan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari," ujarnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (14/10/2025), seperti dikutip jabarpos.id.

Baca juga:  DPRD Jabar Kecam Keras Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar

Untuk menjaga kualitas produk, BATA menugaskan tim quality assurance (QA) untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa seluruh produk yang diterima telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Pembelian dilakukan melalui purchase order dengan mengikuti prosedur standar serta syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Lantas, bagaimana strategi bisnis BATA selanjutnya? Manajemen menjelaskan bahwa perusahaan akan mengoptimalkan gerai berbasis kinerja, dengan fokus utama pada renovasi toko untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

Baca juga:  Dalam Waktu Dekat, Tarif Tol BSD Segera Naik

Selain itu, BATA juga berupaya meningkatkan profitabilitas melalui pengembangan dan penjualan koleksi produk eksklusif yang bernilai tambah, serta menyederhanakan kegiatan operasional dengan menerapkan langkah-langkah efisiensi biaya di seluruh lini bisnis.

Perusahaan juga akan melepas properti yang tidak digunakan atau tidak beroperasi untuk mendukung fleksibilitas keuangan, serta memperkuat bisnis dalam jaringan melalui kemitraan strategis dengan platform e-commerce pihak ketiga.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Timah (TINS) Siap Ganti Nahkoda? RUPSLB Akhir Oktober Jadi Penentu!
Artikel Selanjutnya
Danantara: Mesin Dividen Negara Siap Meledak?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
28.2 ° C
28.4 °
25.5 °
80 %
0.5kmh
54 %
Sel
29 °
Rab
35 °
Kam
33 °
Jum
32 °
Sab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  