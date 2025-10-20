Waskita Karya Amankan Proyek Raksasa, Pasokan Air Bersih untuk Jutaan Warga Terjamin?

Jabarpos.id – PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) kembali menunjukkan tajinya di sektor konstruksi dengan mengamankan proyek strategis Karian Dam-Serpong Conveyance System (KSCS) Package 1 senilai US$ 56,86 juta.

Direktur Utama Waskita Karya, Muhammad Hanugroho, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan langkah nyata dalam memanfaatkan sumber air baku dari Bendungan Karian melalui sistem perpipaan yang akan menjangkau wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, serta Kabupaten Bogor.

"KSCS ini bertujuan untuk menyediakan air baku bagi tiga provinsi, yaitu Banten sebesar 9,5 meter kubik (m3) per detik, DKI Jakarta 3,45 m3 per detik, dan Jawa Barat 0,95 m3 per detik. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah mengakses air bersih," ujar Hanugroho dalam keterangan resminya, Senin (20/10/2025) dikutip dari jabarpos.id.

Lebih lanjut, Hanugroho menekankan bahwa proyek ini tidak hanya sekadar menyediakan air baku untuk wilayah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan sanitasi masyarakat secara keseluruhan.

"Proyek ini akan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan air nasional. KSCS juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs pada sektor air bersih dan sanitasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Waskita juga telah mengantongi kontrak baru untuk pengerjaan Daerah Irigasi (DI) Komering Sub DI Lempuing Fase 3 Paket I di Sumatera Selatan senilai Rp318,54 miliar, serta rehabilitasi jaringan utama DI di Banten senilai Rp415,44 miliar. Proyek irigasi lain yang tengah dikerjakan meliputi DI Belitang Lempuing di Sumatera Selatan, modernisasi DI Rentang, DI Salamdarma, dan Kamojang di Jawa Barat.