Innalillahi, Indonesia Kehilangan Tokoh Hebat!

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar duka menyelimuti dunia bisnis dan hukum Indonesia. Pendiri grup usaha Tempo Scan, Kartini Muljadi, menghembuskan napas terakhirnya pada hari Senin (20/10/2025) pukul 17.03 WIB di usia 95 tahun.

Berita duka ini pertama kali diketahui melalui unggahan di Instagram Shalvynne Chang, istri dari cucu Kartini Muljadi, Richard Muljadi. "Our beloved great-grandmother and mother. A loving presence at the heart of our big family-who departed peacefully in Jakarta," tulis Shalvynne dalam unggahannya.

Kartini Muljadi adalah sosok inspiratif yang dikenal sebagai salah satu perempuan terkaya di Indonesia versi Forbes. Pada tahun 2021, jabarpos.id mencatat kekayaan Kartini Muljadi dan keluarga mencapai US$695 juta.

Lebih dari sekadar pengusaha sukses, Kartini Muljadi adalah pionir perempuan di bidang hukum dan bisnis. Pada tahun 1990, ia mendirikan firma hukum Kartini Muljadi & Rekan (KMR) yang kemudian berkembang pesat dan menjadi salah satu firma hukum terbaik di Indonesia.

Peran penting Kartini Muljadi juga tercatat dalam sejarah penyelamatan sektor perbankan saat krisis keuangan tahun 1998. Ia menjadi bagian dari tim penasihat hukum di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), serta berkontribusi dalam merancang Master Settlement dan Master Refinancing Agreement.

Setelah berkiprah di dunia hukum, Kartini Muljadi melebarkan sayapnya ke dunia bisnis dengan mendirikan Tempo Scan Group, yang kini menjadi salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Kesuksesannya di dunia bisnis mengantarkannya menjadi salah satu wanita terkaya di Indonesia. Kepergian Kartini Muljadi meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kolega, dan seluruh masyarakat Indonesia.