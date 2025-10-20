DVLA Tebar Dividen Gede, Investor Auto Sumringah!

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar gembira bagi para pemegang saham PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA)! Emiten farmasi ini berencana membagikan dividen interim untuk tahun buku 2025 sebesar Rp41 per saham. Keputusan ini telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris melalui keputusan sirkuler.

Total dividen interim yang akan digelontorkan DVLA mencapai Rp 45,92 miliar. Menurut manajemen, aksi korporasi ini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan bisnis perusahaan.

Berikut adalah jadwal lengkap pembagian dividen interim DVLA:

Cum Dividen Interim di Pasar Regular dan Negosiasi: 29 Oktober 2025

Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi: 30 Oktober 2025

Cum Dividen Interim di Pasar Tunai: 31 Oktober 2025

Ex Dividen Interim di Pasar Tunai: 3 November 2025

Tanggal Pencatatan (Recording Date): 31 Oktober 2025

Tanggal Pembayaran Dividen Interim: 17 November 2025

Dengan adanya pembagian dividen ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para investor DVLA dan meningkatkan daya tarik saham perusahaan di pasar modal.