Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
30.1 C
Jakarta
Senin, Oktober 20, 2025
type here...
Jabar PosBerita

DVLA Tebar Dividen Gede, Investor Auto Sumringah!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
DVLA Tebar Dividen Gede, Investor Auto Sumringah!
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar gembira bagi para pemegang saham PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA)! Emiten farmasi ini berencana membagikan dividen interim untuk tahun buku 2025 sebesar Rp41 per saham. Keputusan ini telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris melalui keputusan sirkuler.

Total dividen interim yang akan digelontorkan DVLA mencapai Rp 45,92 miliar. Menurut manajemen, aksi korporasi ini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan bisnis perusahaan.

Baca juga:  Danantara Siapkan Kejutan Akhir Bulan, Proyek Raksasa Pengelolaan Sampah Dimulai!
DVLA Tebar Dividen Gede, Investor Auto Sumringah!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berikut adalah jadwal lengkap pembagian dividen interim DVLA:

  • Cum Dividen Interim di Pasar Regular dan Negosiasi: 29 Oktober 2025
  • Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi: 30 Oktober 2025
  • Cum Dividen Interim di Pasar Tunai: 31 Oktober 2025
  • Ex Dividen Interim di Pasar Tunai: 3 November 2025
  • Tanggal Pencatatan (Recording Date): 31 Oktober 2025
  • Tanggal Pembayaran Dividen Interim: 17 November 2025
Baca juga:  Bandung Berduka Raksasa Tekstil Ini Bangkrut

Dengan adanya pembagian dividen ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para investor DVLA dan meningkatkan daya tarik saham perusahaan di pasar modal.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Misteri Saham DADA Diborong Pengendali Malah Terjun Bebas ARB Berjilid

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
30.1 ° C
30.1 °
29.9 °
70 %
3.1kmh
40 %
Sen
31 °
Sel
32 °
Rab
31 °
Kam
33 °
Jum
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  