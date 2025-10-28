Astra Siap Gebrak Pasar? Rombak Total Jajaran Petinggi!

Jabarpos.id – PT Astra International Tbk (ASII) mengumumkan langkah strategis untuk memperkuat posisinya di pasar dengan melakukan perubahan signifikan pada susunan dewan komisaris dan direksi. Keputusan penting ini akan dimintakan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
RUPSLB Astra dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2025, bertempat di Catur Dharma Hall, Menara Astra, Jakarta Pusat. Agenda utama dalam rapat ini adalah perubahan susunan anggota dewan komisaris dan direksi perusahaan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk terus beradaptasi dengan dinamika pasar dan memperkuat kinerja di masa depan.
Sebelumnya, Astra telah menerima surat pengunduran diri dari dua komisaris, John Raymond Witt dan Hsu Hai Yeh, serta satu direktur, Chiew Sin Cheok. Pengunduran diri ini menjadi salah satu pemicu utama diadakannya RUPSLB untuk menentukan pengganti dan merumuskan susunan pengurus yang baru.
Manajemen Astra menjelaskan bahwa pengunduran diri Chiew Sin Cheok berkaitan dengan masa pensiun, sementara Hsu Hai Yeh mengundurkan diri karena adanya reorganisasi personel di dalam perusahaan. Langkah ini menunjukkan komitmen Astra untuk terus melakukan penyegaran dan penyesuaian internal demi mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal.
Berikut adalah susunan dewan komisaris dan direksi Astra sebelum adanya perubahan:
Dewan Komisaris:
- Presiden Komisaris: Prijono Sugiarto
- Komisaris Independen: Sri Indrastuti Hadiputranto
- Komisaris Independen: Apinont Suchewaboripont
- Komisaris Independen: Muliaman Darmansyah Hadad
- Komisaris: Anthony John Liddell Nighttingale
- Komisaris: Benjamin William Keswick
- Komisaris: John Raymond Witt
- Komisaris: Stephen Patrick Gore
- Komisaris: Benjamin Herrenden Birks
- Komisaris: Hsu Hai Yeh
Direksi:
- Presiden Direktur: Djony Bunarto Tjondro
- Wakil Presiden Direktur: Rudy
- Direktur: Chiew Sin Cheok
- Direktur: Gidion Hasan
- Direktur: Henry Tanoto
- Direktur: Santosa
- Direktur: Gita Tiffani Boer
- Direktur: Fxl Kesuma
- Direktur: Hamdani Dzulkarnaen Salim
- Direktur: Thomas Junaidi Alim W
Perubahan susunan pengurus ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi Astra dan memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia.