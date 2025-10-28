Astra Siap Gebrak Pasar? Rombak Total Jajaran Petinggi!

Jabarpos.id – PT Astra International Tbk (ASII) mengumumkan langkah strategis untuk memperkuat posisinya di pasar dengan melakukan perubahan signifikan pada susunan dewan komisaris dan direksi. Keputusan penting ini akan dimintakan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

RUPSLB Astra dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2025, bertempat di Catur Dharma Hall, Menara Astra, Jakarta Pusat. Agenda utama dalam rapat ini adalah perubahan susunan anggota dewan komisaris dan direksi perusahaan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk terus beradaptasi dengan dinamika pasar dan memperkuat kinerja di masa depan.

Sebelumnya, Astra telah menerima surat pengunduran diri dari dua komisaris, John Raymond Witt dan Hsu Hai Yeh, serta satu direktur, Chiew Sin Cheok. Pengunduran diri ini menjadi salah satu pemicu utama diadakannya RUPSLB untuk menentukan pengganti dan merumuskan susunan pengurus yang baru.

Manajemen Astra menjelaskan bahwa pengunduran diri Chiew Sin Cheok berkaitan dengan masa pensiun, sementara Hsu Hai Yeh mengundurkan diri karena adanya reorganisasi personel di dalam perusahaan. Langkah ini menunjukkan komitmen Astra untuk terus melakukan penyegaran dan penyesuaian internal demi mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal.

Berikut adalah susunan dewan komisaris dan direksi Astra sebelum adanya perubahan:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris: Prijono Sugiarto

Komisaris Independen: Sri Indrastuti Hadiputranto

Komisaris Independen: Apinont Suchewaboripont

Komisaris Independen: Muliaman Darmansyah Hadad

Komisaris: Anthony John Liddell Nighttingale

Komisaris: Benjamin William Keswick

Komisaris: John Raymond Witt

Komisaris: Stephen Patrick Gore

Komisaris: Benjamin Herrenden Birks

Komisaris: Hsu Hai Yeh

Direksi:

Presiden Direktur: Djony Bunarto Tjondro

Wakil Presiden Direktur: Rudy

Direktur: Chiew Sin Cheok

Direktur: Gidion Hasan

Direktur: Henry Tanoto

Direktur: Santosa

Direktur: Gita Tiffani Boer

Direktur: Fxl Kesuma

Direktur: Hamdani Dzulkarnaen Salim

Direktur: Thomas Junaidi Alim W

Perubahan susunan pengurus ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi Astra dan memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia.