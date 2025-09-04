Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.7 C
Jakarta
Jumat, September 5, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Kinerja Jadi Sorotan, Begini Pembelaan Emiten Milik Haji Isam

Editor Jabar Pos : Rangga
Kinerja Jadi Sorotan, Begini Pembelaan Emiten Milik Haji Isam
spot_img

Jabarpos.id – PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR), perusahaan perkebunan sawit milik pengusaha Haji Isam, memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait kinerja perusahaan selama semester pertama tahun 2024. Penjelasan ini diberikan setelah BEI mengajukan sejumlah pertanyaan terkait peningkatan kinerja dan kontrak usaha terbaru perusahaan.

Direktur JARR, Temmy Iskandar, dalam keterbukaan informasi menyampaikan bahwa perusahaan mencatatkan penjualan sebesar Rp2 triliun hingga 30 Juni 2024, meningkat 18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan harga jual rata-rata produk utama seperti Fatty Acid Methyl Ester (FAME), Crude Glycerine (CG), Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), dan minyak goreng.

Baca juga:  Rahasia Dibalik Kesuksesan Happy Hapsoro, Bukan Sekadar Suami Ketua DPR
Kinerja Jadi Sorotan, Begini Pembelaan Emiten Milik Haji Isam
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kenaikan pendapatan ini juga berdampak positif pada rasio laba kotor, yang meningkat dari 10,2% pada Juni 2023 menjadi 14,7% pada Juni 2024. Temmy menjelaskan bahwa penurunan Harga Pokok Penjualan (HPP) dari 89,78% menjadi 85,30% juga berkontribusi pada peningkatan laba kotor. Penurunan HPP ini didukung oleh peningkatan kontribusi produksi Crude Palm Oil (CPO) internal menjadi 18-19% dari total kebutuhan, dibandingkan 15-16% pada tahun sebelumnya.

Dari sisi arus kas, JARR mencatat posisi kas dan setara kas sebesar Rp543 miliar pada semester I-2024, naik Rp291 miliar dari periode yang sama tahun lalu. Lonjakan ini terutama disebabkan oleh restitusi pajak tahun 2022 senilai Rp307 miliar yang diterima pada tahun 2024.

Baca juga:  Suku Bunga Kredit Tak Kunjung Turun? Ini Kata Bankir!

Piutang usaha JARR kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengalami penurunan signifikan dari Rp325 miliar menjadi Rp33 miliar, akibat perubahan skema alokasi penyaluran FAME. Sebaliknya, piutang dari mitra usaha seperti PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) dan PT Andifa Perkasa Energi meningkat seiring dengan kenaikan harga jual produk.

Di sisi liabilitas, JARR mencatat utang usaha sebesar Rp45,6 miliar kepada PT Agrinas Palma Nusantara, yang baru muncul pada tahun 2024 seiring dengan pembelian CPO.

Baca juga:  Misteri Kematian Mahasiswi Undip: Buku Harian Ungkap Beban Kuliah dan Perundungan?

Emiten ini juga memiliki fasilitas pinjaman bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dengan total Rp1,82 triliun berbunga 6,8%, terdiri dari jangka pendek Rp92,25 miliar dan jangka panjang Rp1,73 triliun.

Lebih lanjut, Temmy mengungkapkan bahwa JARR telah meraih kontrak senilai Rp1,6 triliun dengan PT Pertamina Patra Niaga, yang berlaku untuk periode Januari-Desember 2023, dengan area distribusi ke wilayah Wayame. Kontrak ini tidak memiliki opsi perpanjangan otomatis, namun dapat diperbarui setiap tahun dengan nilai yang berbeda.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Industri Kemasan Terus Bergeliat, PT Mitra Pack Tbk Optimis Hadapi Tantangan

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
29.7 ° C
29.7 °
29.7 °
75 %
2.4kmh
22 %
Kam
30 °
Jum
34 °
Sab
30 °
Ming
31 °
Sen
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  