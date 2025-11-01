Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.4 C
Jakarta
Minggu, November 2, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Modal Cekak? Ini Jurus Jitu Buka Warung Madura dan Gaet Pelanggan!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Modal Cekak? Ini Jurus Jitu Buka Warung Madura dan Gaet Pelanggan!
spot_img

Jabarpos.id – Warung Madura, bisnis yang tak pernah redup, selalu hadir di berbagai sudut kota, terutama di kawasan Jabodetabek. Keunggulan buka 24 jam menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendadak. Tertarik membuka usaha ini? Simak ulasan lengkapnya!

Warung Madura dikenal dengan harga bersaing dibandingkan minimarket modern. Strategi margin tipis dengan volume penjualan tinggi menjadi kunci keuntungan. Namun, seperti bisnis lain, membuka Warung Madura membutuhkan modal awal sekitar Rp 13 juta hingga Rp 20 juta. Dana ini digunakan untuk stok barang dan peralatan.

Baca juga:  Kisah Pilu ABG 14 Tahun Ditelantarkan Maskapai, Terpaksa Menunggu Seminggu di Roma
Modal Cekak? Ini Jurus Jitu Buka Warung Madura dan Gaet Pelanggan!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Surya, seorang pemilik Warung Madura di Jakarta Selatan, mengungkapkan modal awalnya mencapai Rp 15 juta. "Dulu, modal awal untuk etalase, kulkas, dan lain-lain sekitar Rp 15 juta," ujarnya.

Selain modal, perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) juga diperlukan. Pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui sistem OSS dengan menyiapkan data pribadi seperti NIK dan NPWP.

Baca juga:  Belanja Pakai Uang Tunai Bikin Otak "Sakit"? Ini Penjelasan Psikolog!

Lokasi strategis menjadi faktor penting dalam kesuksesan Warung Madura. Pilih lokasi yang mudah dijangkau, seperti area pemukiman padat, dekat jalan raya, atau area perkantoran. "Alasan buka di pinggir jalan agar banyak pembeli, karena di sini ramai," kata Surya.

Kelengkapan produk juga menjadi daya tarik Warung Madura. Sediakan kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula, telur, sabun, dan deterjen. Tambahkan produk lain seperti snack, minuman, gas elpiji, token listrik untuk menarik lebih banyak pelanggan.

Baca juga:  MR DIY Cetak Rekor! Omzet Tembus Angka Fantastis

Kualitas dan kebersihan produk adalah hal utama. Pastikan semua produk segar dan berkualitas baik. Jaga kebersihan tempat usaha dan rak penyimpanan. Pelayanan ramah dan sopan juga penting agar pelanggan merasa nyaman dan dihargai.

Penataan barang yang rapi, termasuk penggunaan lemari pendingin, juga bisa menjadi daya tarik. Lemari pendingin tidak hanya untuk menampilkan produk, tetapi juga menjaga kesegaran produk.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Asuransi Properti Bidik Peluang Emas dari Kebijakan Ekonomi Prabowo-Purbaya
Artikel Selanjutnya
KB Bank Cetak Laba Fantastis, Kredit Meroket!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
25.4 ° C
26 °
25.1 °
87 %
0.5kmh
94 %
Ming
34 °
Sen
34 °
Sel
35 °
Rab
35 °
Kam
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  