Modal Cekak? Ini Jurus Jitu Buka Warung Madura dan Gaet Pelanggan!

Jabarpos.id – Warung Madura, bisnis yang tak pernah redup, selalu hadir di berbagai sudut kota, terutama di kawasan Jabodetabek. Keunggulan buka 24 jam menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendadak. Tertarik membuka usaha ini? Simak ulasan lengkapnya!

Warung Madura dikenal dengan harga bersaing dibandingkan minimarket modern. Strategi margin tipis dengan volume penjualan tinggi menjadi kunci keuntungan. Namun, seperti bisnis lain, membuka Warung Madura membutuhkan modal awal sekitar Rp 13 juta hingga Rp 20 juta. Dana ini digunakan untuk stok barang dan peralatan.

Surya, seorang pemilik Warung Madura di Jakarta Selatan, mengungkapkan modal awalnya mencapai Rp 15 juta. "Dulu, modal awal untuk etalase, kulkas, dan lain-lain sekitar Rp 15 juta," ujarnya.

Selain modal, perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) juga diperlukan. Pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui sistem OSS dengan menyiapkan data pribadi seperti NIK dan NPWP.

Lokasi strategis menjadi faktor penting dalam kesuksesan Warung Madura. Pilih lokasi yang mudah dijangkau, seperti area pemukiman padat, dekat jalan raya, atau area perkantoran. "Alasan buka di pinggir jalan agar banyak pembeli, karena di sini ramai," kata Surya.

Kelengkapan produk juga menjadi daya tarik Warung Madura. Sediakan kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula, telur, sabun, dan deterjen. Tambahkan produk lain seperti snack, minuman, gas elpiji, token listrik untuk menarik lebih banyak pelanggan.

Kualitas dan kebersihan produk adalah hal utama. Pastikan semua produk segar dan berkualitas baik. Jaga kebersihan tempat usaha dan rak penyimpanan. Pelayanan ramah dan sopan juga penting agar pelanggan merasa nyaman dan dihargai.

Penataan barang yang rapi, termasuk penggunaan lemari pendingin, juga bisa menjadi daya tarik. Lemari pendingin tidak hanya untuk menampilkan produk, tetapi juga menjaga kesegaran produk.