KB Bank Cetak Laba Fantastis, Kredit Meroket!

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar gembira datang dari KB Bank yang berhasil mencatatkan kinerja keuangan memukau hingga kuartal III-2025. Bank ini sukses membukukan laba bersih non konsolidasi sebesar Rp265 miliar, berbalik arah dari kerugian Rp2,73 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja positif ini didorong oleh pertumbuhan kredit yang signifikan. Hingga akhir September 2025, total kredit yang disalurkan KB Bank mencapai Rp44,32 triliun, melonjak 10,83% dibandingkan Rp39,99 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kredit lancar juga mengalami peningkatan pesat, tumbuh 13,07% menjadi Rp34,12 triliun.

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) KB Bank tumbuh kuat sebesar 14,48% YoY, didorong oleh peningkatan signifikan dana murah atau current account saving account (CASA) sebesar 38,02% YoY.

Kredit ritel menjadi bintang dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 17,32% YoY menjadi Rp15,32 triliun. Sementara itu, kredit korporasi (wholesale) tumbuh 9,92% YoY menjadi Rp22,32 triliun. Segmen UKM mencatat pertumbuhan stabil sebesar 0,82% YoY menjadi Rp6,68 triliun.

Direktur Utama KB Bank, Kunardy Darma Lie, menyatakan bahwa pencapaian laba positif ini menjadi momentum untuk terus memperkuat fundamental bank. Pihaknya akan terus menjaga kualitas aset, meningkatkan efisiensi, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Manajemen KB Bank optimis dapat mempertahankan momentum positif ini pada kuartal IV-2025, didukung oleh implementasi berbagai inisiatif perbaikan kualitas aset. Dengan dukungan penuh dari KB Financial Group (KBFG) dan KB Kookmin Bank, KB Bank berkomitmen untuk melanjutkan strategi transformasi yang berfokus pada pertumbuhan berbasis ekosistem, integrasi layanan antar entitas afiliasi, serta penciptaan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.