27.1 C
Jakarta
Rabu, November 12, 2025
Rupiah Bakal Hilang Tiga Nol? Ini Kata Pemerintah

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Rupiah Bakal Hilang Tiga Nol? Ini Kata Pemerintah
jabarpos.id, Jakarta – Isu redenominasi Rupiah kembali menghangat setelah Menteri Keuangan menerbitkan aturan terkait rencana strategis Kementerian Keuangan hingga 2029. Pemerintah menargetkan pembahasan RUU Redenominasi rampung antara 2026 dan 2027.

Redenominasi, atau penyederhanaan nilai mata uang, dinilai dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Menurut redaksi CNBC Indonesia, implementasi redenominasi Rupiah berpotensi memperkuat kepercayaan investor.

Rupiah Bakal Hilang Tiga Nol? Ini Kata Pemerintah
Penyederhanaan nominal diyakini mampu meningkatkan persepsi terhadap kekuatan mata uang Rupiah. Hal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak arus modal masuk ke Indonesia.

Dialog mendalam mengenai isu ini telah dilakukan dalam Program Closing Bell CNBC Indonesia, Rabu (12/11/2025). Managing Editor CNBC Indonesia, Maikel Jefriando, dan Ayyi Achmad Hidayah turut memberikan pandangan mereka terkait potensi dan tantangan redenominasi Rupiah.

