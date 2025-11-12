Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
30 C
Jakarta
Rabu, November 12, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Harga Minyak Dunia Goyah, OPEC dan IEA Jadi Penentu?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Harga Minyak Dunia Goyah, OPEC dan IEA Jadi Penentu?
spot_img

Jabarpos.id – Harga minyak dunia menunjukkan pelemahan tipis pada perdagangan hari Rabu (12/11/2025), setelah mengalami kenaikan selama tiga hari berturut-turut. Pasar kini tengah menanti rilis laporan penting dari OPEC dan IEA yang diperkirakan akan memberikan arah baru bagi pergerakan harga minyak global.

Menurut data Refinitiv, harga minyak mentah Brent turun menjadi US$65,01 per barel, dari sebelumnya US$65,16 per barel. Sementara itu, minyak mentah WTI juga mengalami koreksi menjadi US$60,89 per barel dari US$61,04 per barel.

Baca juga:  Mantan Buronan Investree Jadi CEO di Qatar? OJK Gigit Jari
Harga Minyak Dunia Goyah, OPEC dan IEA Jadi Penentu?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pelemahan ini terjadi di tengah antisipasi pasar terhadap laporan dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Badan Energi Internasional (IEA). Kedua laporan tersebut diperkirakan akan memberikan gambaran terkini mengenai prospek pasokan dan permintaan minyak global hingga tahun 2026.

Sepanjang tahun ini, harga minyak dunia berada di bawah tekanan akibat kekhawatiran akan surplus pasokan. OPEC+ telah memulihkan sebagian besar kapasitas produksi mereka, sementara produsen di luar kelompok tersebut, termasuk Amerika Serikat, juga meningkatkan produksi.

Baca juga:  Nadiem Makarim Jadi Tersangka? Kejagung Ungkap Fakta Mengejutkan

IEA bahkan memperkirakan adanya potensi kelebihan pasokan yang dapat mencapai rekor tertinggi pada tahun depan, seiring dengan melambatnya pertumbuhan permintaan global dan peningkatan produksi dari berbagai wilayah. Sejumlah bank besar juga telah memperingatkan tentang peningkatan cadangan minyak yang dapat menekan harga lebih lanjut jika permintaan tidak segera pulih.

Kondisi ini membuat pelaku pasar kini menantikan kebijakan produksi OPEC selanjutnya. Jika OPEC memilih untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kuota produksi, tekanan terhadap harga minyak kemungkinan akan berlanjut dalam jangka pendek.

Baca juga:  Bursa Kripto Haji Isam Segera Hadir? OJK Beri Bocoran Terbaru!

Namun, jika laporan OPEC dan IEA menunjukkan proyeksi pengetatan pasokan atau revisi naik terhadap permintaan energi global, harga minyak berpotensi kembali menguat setelah rilis data tersebut. Jabarpos.id

spot_img
Artikel Sebelumnya
Bikin Kaget Investor, Saham BUMI Terbang Tinggi! Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
30 ° C
31.1 °
26 °
63 %
10.3kmh
40 %
Rab
30 °
Kam
31 °
Jum
32 °
Sab
34 °
Ming
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  