Jabar PosBerita

PGEO Raup Untung Triliunan Rupiah, Kok Bisa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
PGEO Raup Untung Triliunan Rupiah, Kok Bisa?
spot_img

JABARPOS.ID, Jakarta – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) sukses mencatatkan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$137,7 juta atau setara dengan Rp2,3 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.950/US$) sepanjang tahun 2025. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang mencapai US$160,49 juta, pencapaian ini tetap menjadi sorotan di tengah dinamika pasar energi.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian perusahaan, penurunan laba ini terjadi seiring dengan peningkatan sejumlah beban operasional serta tekanan dari fluktuasi nilai tukar mata uang.

PGEO Raup Untung Triliunan Rupiah, Kok Bisa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dari sisi pendapatan, PGEO masih mampu mencatatkan pertumbuhan yang positif. Sepanjang tahun 2025, pendapatan perusahaan mencapai US$432,7 juta, meningkat dibandingkan dengan US$407,1 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa PGEO masih memiliki daya saing yang kuat di pasar energi panas bumi.

Baca juga:  Koin Bergambar Trump Gegerkan Amerika, Melanggar Hukum?

Namun, peningkatan pendapatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengkompensasi kenaikan sejumlah beban operasional. Beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya tercatat naik menjadi US$199,7 juta dari US$166,7 juta pada tahun sebelumnya. Akibatnya, laba bruto PGEO mengalami penurunan menjadi US$233,1 juta, dibandingkan dengan US$240,4 juta pada tahun 2024.

Meskipun demikian, dari sisi operasional, perusahaan masih mencatatkan kinerja yang solid dengan laba usaha sebesar US$205,6 juta, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan US$210,3 juta pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa PGEO masih mampu menjaga efisiensi operasionalnya di tengah tantangan yang ada.

Baca juga:  Blibli Pangkas Ratusan Karyawan Ada Apa?

Tekanan terhadap kinerja juga datang dari rugi selisih kurs sebesar US$7,6 juta pada tahun 2025. Pada tahun sebelumnya, perusahaan justru mencatatkan laba selisih kurs sebesar US$16 juta. Fluktuasi nilai tukar mata uang memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang beroperasi secara global.

Dari sisi neraca, total aset PGEO tercatat mencapai US$3,03 miliar hingga akhir tahun 2025, meningkat dari US$2,99 miliar pada tahun 2024. Aset tetap masih menjadi komponen terbesar dalam struktur aset perusahaan dengan nilai sekitar US$2 miliar, atau sekitar 66% dari total aset, yang mayoritas terdiri dari sumur panas bumi, instalasi, dan fasilitas pembangkit.

Baca juga:  Musim Kemarau, Pemkab Bogor Mendistribusikan 410 Ribu Liter Air Bersih

Di sisi lain, kas dan setara kas PGEO juga meningkat menjadi US$718,5 juta, naik dibandingkan US$655,2 juta pada tahun sebelumnya, mencerminkan arus kas operasional yang kuat. Sepanjang tahun 2025, PGEO mencatatkan arus kas dari aktivitas operasi sebesar US$313,5 juta, lebih tinggi dibandingkan US$258,3 juta pada tahun 2024.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Teluk Persia Memanas, Kuwait Ambil Langkah Ekstrem!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait