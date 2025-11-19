Suku Bunga Turun, Kelas Menengah Serbu Reksa Dana?

Jabarpos.id, Jakarta – Di tengah tren penurunan suku bunga, nasabah kelas menengah atas atau emerging affluent semakin tertarik untuk berinvestasi pada instrumen obligasi. Hal ini terlihat dari perilaku nasabah privilege banking PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII).

Menurut Head of Wealth Management Maybank Indonesia, Aliang Sumitro, banyak nasabah kelas menengah yang mulai melirik produk surat utang, termasuk reksa dana berbasis pendapatan tetap atau fixed income, seiring dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia.

"Sekarang itu banyak sekali customer-nya kita yang melihat penurunan suku bunga tersebut, mereka memulai berinvestasi di produk-produk surat utang. Jadi termasuk reksa dana yang berbasis ke fixed income," ujar Aliang di Gedung Maybank Indonesia, Rabu (19/11/2025).

Aliang menambahkan bahwa nasabah semi tajir di Maybank sebagian besar berusia 35 tahun ke atas dan sudah memiliki pemahaman yang baik tentang investasi.

Direktur Community Financial Services Maybank Indonesia, Bianto Surodjo, menjelaskan bahwa segmen emerging affluent menjadi penting karena mencakup usia produktif. Terlebih lagi, perekonomian Indonesia sedang berkembang dalam jangka panjang dan diperkirakan akan menciptakan generasi emas di tahun 2050-2060 mendatang.

Bianto juga menuturkan bahwa mereka yang melek digital sudah mengenal berbagai instrumen investasi, tidak hanya obligasi, tetapi juga saham hingga mata uang kripto.