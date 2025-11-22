UMP 2026 Bikin Penasaran, Buruh Senang Pengusaha Ketar-Ketir?

Jabarpos.id, Jakarta – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi isu hangat setiap tahunnya. Perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha terkait formula perhitungan upah minimum kerap memicu polemik. Tahun ini pun tak terkecuali, UMP 2026 menjadi sorotan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa pemerintah sedang merampungkan regulasi baru terkait upah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023. Akibatnya, pengumuman kenaikan UMP 2026 yang seharusnya dilakukan pada 21 November 2025, terpaksa ditunda.

Keterlambatan pengumuman ini menimbulkan berbagai reaksi. Kalangan buruh tentu berharap adanya kenaikan upah yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, di sisi lain, pengusaha khawatir kenaikan upah akan menjadi beban tambahan yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis.

Polemik penetapan UMP ini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.