Kawasan Industri AMAN Sidoarjo: Gudang Masa Depan dengan Sentuhan IoT

Jabarpos.id, Sidoarjo – PT Makmur Berkah Amanda Tbk (AMAN) terus memacu pengembangan kawasan pergudangan modern Safe n Lock dan Halal Industri Park Sidoarjo (HIPS) dengan sentuhan teknologi Internet of Things (IoT). Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat rantai pasok nasional dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia di kancah global.

Direktur Utama AMAN, Adi Saputra Tedja Surya, menegaskan komitmen perusahaan dalam mewujudkan kawasan pergudangan yang tidak hanya modern, tetapi juga terintegrasi dengan teknologi digital. Hal ini sejalan dengan perkembangan pesat e-commerce yang membutuhkan sistem distribusi barang yang cepat dan efisien.

"Kami terus mengembangkan kawasan pergudangan yang terkoneksi dengan jalur distribusi pelabuhan laut dan udara di Jawa Timur," ujar Adi dalam dialog bersama CNBC Indonesia. Konektivitas ini diharapkan dapat memperluas jangkauan sistem logistik hingga ke wilayah Indonesia Timur.

Lebih lanjut, AMAN berencana untuk berinvestasi dalam jaringan fiber optic sendiri guna memastikan koneksi internet yang super cepat di kawasan industri. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan aplikasi digital berbasis IoT untuk mengoptimalkan fasilitas pergudangan. Dengan pemanfaatan teknologi ini, diharapkan pengelolaan gudang menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pasar.