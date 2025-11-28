Get
Rupiah Terkoreksi, Banjir Jakarta Jadi Sorotan Investor?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Rupiah Terkoreksi, Banjir Jakarta Jadi Sorotan Investor?
Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan dinamika yang fluktuatif pada perdagangan hari ini. Sempat dibuka dengan optimisme, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik melemah ke level 8.521 pada pukul 11:20 WIB. Senada dengan itu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS juga mengalami koreksi, berada di level Rp16.645 per Dolar AS.

Baca juga:  Maritim Indonesia Akan Mengadakan pembicaraan Dengan Penjagaan Pantai Cina

Pergerakan pasar yang labil ini memunculkan pertanyaan, sentimen apa saja yang menjadi pemicunya? Menurut pantauan jabarpos.id, beberapa faktor diperkirakan turut mempengaruhi, salah satunya adalah situasi darurat banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta.

Rupiah Terkoreksi, Banjir Jakarta Jadi Sorotan Investor?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kondisi ini menjadi perhatian khusus para investor, baik domestik maupun asing. Banjir dapat mengganggu aktivitas ekonomi, logistik, dan operasional perusahaan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja keuangan emiten. Investor cenderung berhati-hati dan memantau perkembangan situasi banjir secara seksama sebelum mengambil keputusan investasi.

Baca juga:  Polemik Pembubaran Diskusi Diaspora Kemang, Polda Metro Jaya Tetapkan Tersangka Baru

Selain itu, kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam memperkuat nilai tukar Rupiah juga menjadi perhatian. Langkah-langkah yang diambil BI untuk menjaga stabilitas Rupiah akan terus dievaluasi oleh pasar.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan pasar modal dan nilai tukar Rupiah, simak laporan selengkapnya dalam program Profit, CNBC Indonesia.

