25.8 C
Jakarta
Selasa, Desember 2, 2025
Jabar PosBerita

Harga Emas Meroket, Inflasi November Mereda?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Harga Emas Meroket, Inflasi November Mereda?
Jabarpos.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi November 2025 melandai ke angka 0,17% secara bulanan, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,28%. Fenomena ini terjadi di tengah lonjakan harga emas perhiasan yang semakin mahal.

Secara tahunan, inflasi berada di level 2,72%, lebih rendah dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar 2,86%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa inflasi November lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu.

Harga Emas Meroket, Inflasi November Mereda?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Inflasi November didorong oleh beberapa komoditas, terutama makanan, minuman, tembakau (0,06% dengan andil 0,02%), dan kesehatan (0,12% dengan andil 0,01%). Namun, yang paling mencolok adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya emas, yang mengalami inflasi tertinggi, yakni 1,21% dengan andil 0,09%. Sementara itu, transportasi menyumbang inflasi 0,34% dengan andil 0,04%.

Menariknya, komoditas lain seperti pakaian, alas kaki, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan budaya tidak memberikan andil signifikan terhadap inflasi November. Pudji Ismartini menekankan bahwa emas perhiasan menjadi pendorong utama inflasi pada kelompok perawatan pribadi, dengan andil mencapai 0,08%.

