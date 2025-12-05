Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.2 C
Jakarta
Jumat, Desember 5, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Mobil Listrik Lokal Unjuk Gigi Penjualan Meroket Tajam

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Mobil Listrik Lokal Unjuk Gigi Penjualan Meroket Tajam
spot_img

JABARPOS.ID, Jakarta – Pasar mobil listrik di Indonesia menunjukkan geliat yang luar biasa. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mencatat lonjakan penjualan yang signifikan di tahun 2025. Pada Oktober 2025, sebanyak 13.867 unit mobil listrik terjual, melesat jauh dibandingkan September 2025 yang hanya mencatatkan 4.097 unit.

Alexander Barus, CEO PT Sokonindo Automobile (DFSK), membenarkan tren positif ini. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan mobil listrik di tahun 2025 jauh lebih tinggi dibandingkan empat tahun sebelumnya. Menurutnya, ada tiga faktor utama yang mendorong daya tarik mobil listrik, yaitu keberlanjutan lingkungan, biaya operasional yang lebih hemat (sekitar Rp 400 per kilometer), dan sistem keamanan yang mumpuni. Kondisi ini menjadi peluang emas bagi DFSK untuk terus mengembangkan produksi mobil listriknya.

Baca juga:  Investasi Gila-gilaan MDKA Siap Guncang Pasar Tembaga Nasional
Mobil Listrik Lokal Unjuk Gigi Penjualan Meroket Tajam
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

PT Sokonindo Automobile, perusahaan otomotif yang menaungi merek DFSK dan Seres, tidak hanya fokus pada produksi mobil berbahan bakar konvensional (Internal Combustion Engine/ICE). Mereka juga gencar mengembangkan kendaraan listrik dari pabrik mereka yang berlokasi di Cikande, Banten.

DFSK memiliki beberapa produk unggulan di segmen mobil listrik, seperti Seres dan Gelora EV, yang menyasar pasar mini van dan passenger van. Perusahaan ini memiliki ambisi besar untuk mendominasi pasar kendaraan komersial listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia.

Baca juga:  Bank Mandiri Ganti Nakhoda? RUPSLB Jadi Penentu!

Meskipun pasar mobil listrik di Indonesia menunjukkan potensi yang besar, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah tekanan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, dukungan penuh dari pemerintah sangat diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konsumsi masyarakat.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan industri mobil listrik di Indonesia, saksikan ulasan lengkap Shinta Zahara bersama CEO PT Sokonindo Automobile (DFSK), Alexander Barus, dalam program AutoBizz CNBCIndonesia pada Jumat, 5 Desember 2025.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Bos BlackRock Ungkap Alasan Mengejutkan Orang Tergila-gila Bitcoin
Artikel Selanjutnya
Nasional Re Cetak Rekor Kenaikan Premi, Apa Rahasianya?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
28.2 ° C
28.5 °
25.5 °
69 %
5.1kmh
40 %
Jum
27 °
Sab
32 °
Ming
32 °
Sen
32 °
Sel
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  