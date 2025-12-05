Mobil Listrik Lokal Unjuk Gigi Penjualan Meroket Tajam

JABARPOS.ID, Jakarta – Pasar mobil listrik di Indonesia menunjukkan geliat yang luar biasa. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mencatat lonjakan penjualan yang signifikan di tahun 2025. Pada Oktober 2025, sebanyak 13.867 unit mobil listrik terjual, melesat jauh dibandingkan September 2025 yang hanya mencatatkan 4.097 unit.

Alexander Barus, CEO PT Sokonindo Automobile (DFSK), membenarkan tren positif ini. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan mobil listrik di tahun 2025 jauh lebih tinggi dibandingkan empat tahun sebelumnya. Menurutnya, ada tiga faktor utama yang mendorong daya tarik mobil listrik, yaitu keberlanjutan lingkungan, biaya operasional yang lebih hemat (sekitar Rp 400 per kilometer), dan sistem keamanan yang mumpuni. Kondisi ini menjadi peluang emas bagi DFSK untuk terus mengembangkan produksi mobil listriknya.

PT Sokonindo Automobile, perusahaan otomotif yang menaungi merek DFSK dan Seres, tidak hanya fokus pada produksi mobil berbahan bakar konvensional (Internal Combustion Engine/ICE). Mereka juga gencar mengembangkan kendaraan listrik dari pabrik mereka yang berlokasi di Cikande, Banten.

DFSK memiliki beberapa produk unggulan di segmen mobil listrik, seperti Seres dan Gelora EV, yang menyasar pasar mini van dan passenger van. Perusahaan ini memiliki ambisi besar untuk mendominasi pasar kendaraan komersial listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia.

Meskipun pasar mobil listrik di Indonesia menunjukkan potensi yang besar, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah tekanan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, dukungan penuh dari pemerintah sangat diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konsumsi masyarakat.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan industri mobil listrik di Indonesia, saksikan ulasan lengkap Shinta Zahara bersama CEO PT Sokonindo Automobile (DFSK), Alexander Barus, dalam program AutoBizz CNBCIndonesia pada Jumat, 5 Desember 2025.