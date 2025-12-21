Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.4 C
Jakarta
Senin, Desember 22, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Batas Transfer Bank Kini Berbeda

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Batas Transfer Bank Kini Berbeda
spot_img

Pernahkah Anda merasa terhambat saat ingin mengirimkan dana dalam jumlah besar? Batasan transfer antarbank maupun sesama bank menjadi informasi krusial bagi setiap nasabah. Setiap institusi perbankan menetapkan ambang batas transfer dana yang bervariasi, tidak hanya antarbank, tetapi juga bergantung pada jenis rekening yang dipilih serta kanal transaksi yang digunakan. Secara umum, kanal digital seperti internet banking atau aplikasi mobile banking cenderung menawarkan batas yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional.

Laporan dari jabarpos.id merangkum detail terbaru mengenai batasan transfer di tiga bank BUMN terbesar di Indonesia: Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Informasi ini patut dicermati agar transaksi finansial Anda berjalan lancar tanpa hambatan.

Batas Transfer Bank Kini Berbeda
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Rincian Batas Transfer di Bank-Bank Pelat Merah:

Bank BRI
Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyediakan beberapa jenis tabungan dengan kebijakan limit transfer yang berbeda:

  • BRI Simpedes:
    • Transfer sesama BRI: Rp 1.000.000 hingga Rp 1.000.000.000 per hari.
    • Transfer antarbank: Rp 10.000.000 per hari.
  • BRI BritAma:
    • Transfer sesama BRI: Rp 1.000.000 hingga Rp 1.000.000.000 per hari.
    • Transfer antarbank: Rp 1.000.000 hingga Rp 300.000.000 per hari.
  • BRI BritAma Bisnis:
    • Transfer sesama BRI: Rp 50.000.000 hingga Rp 50.000.000.000 per hari.
    • Transfer antarbank: Rp 25.000.000 hingga Rp 1.000.000.000 per hari.
Baca juga:  UU BUMN Mau Dirombak Lagi Ada Apa Gerangan

Bank Mandiri
Bank Mandiri menawarkan fleksibilitas limit transfer melalui berbagai kanal:

  • Livin by Mandiri:
    • Transfer sesama Mandiri: Hingga Rp 300 juta per hari.
    • Transfer antarbank: Maksimal Rp 250 juta per hari, dengan batasan Rp 50 juta per transaksi.
    • Transfer antarbank via BI FAST: Hingga Rp 150 juta per hari, dengan batasan Rp 100 juta per transaksi.
    • Transfer SKN: Maksimal Rp 200 juta.
    • Transfer RTGS: Maksimal Rp 500 juta.
  • Kartu Debit Mandiri:
    • Transfer sesama Mandiri: Mulai dari Rp 25 juta hingga sesuai saldo, tergantung jenis kartu debit.
    • Transfer antarbank: Mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 50 juta, juga bergantung pada jenis kartu.
Baca juga:  Danantara Belum Jadi ATM Negara? Menkeu Ungkap Fakta Mengejutkan

Bank BNI
Bank Negara Indonesia (BNI) juga memiliki skema limit yang berbeda untuk setiap kanal transaksi:

  • Internet Banking BNI:
    • Transfer sesama BNI: Hingga Rp 10 juta.
    • Transfer antarbank: Hingga Rp 10 juta.
    • Transfer SKN: Hingga Rp 50 juta.
    • Transfer RTGS: Hingga Rp 125 juta.
  • wondr by BNI (Aplikasi Mobile):
    • Transfer sesama BNI: Hingga Rp 300 juta.
    • Transfer antarbank (BI Fast): Hingga Rp 250 juta.
    • Transfer RTGS: Hingga Rp 200 juta.
    • Transfer SKN: Hingga Rp 250 juta.
  • Kartu Debit BNI:
    • Transfer sesama BNI: Mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 100 juta, tergantung jenis kartu.
    • Transfer antarbank: Mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 50 juta, disesuaikan dengan jenis kartu yang dimiliki nasabah.
Baca juga:  Bentrok Suporter di Turnamen Sepak Bola Tarkam Cianjur, Satu Orang Luka Parah

Memahami batasan transfer ini sangat penting untuk memastikan kelancaran setiap transaksi finansial Anda. Meskipun informasi ini telah dirangkum, nasabah diimbau untuk selalu memeriksa detail limit yang berlaku pada jenis rekening dan kanal transaksi spesifik mereka melalui layanan resmi bank terkait. Kebijakan ini dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga pembaruan informasi secara berkala sangat dianjurkan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Simak Aturan Baru Power Bank

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
mist
25.4 ° C
26 °
25.1 °
97 %
0kmh
20 %
Ming
28 °
Sen
31 °
Sel
31 °
Rab
31 °
Kam
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  