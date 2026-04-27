Ekonomi Indonesia Bakal Melejit, Pasar Saham Siap-Siap Terbang Tinggi?

27-04-2026

Jabarpos.id, Jakarta – Pemerintah meyakini bahwa kinerja pasar saham di Indonesia akan semakin selaras dengan fundamental ekonomi yang terus menunjukkan tren positif. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keyakinan ini didasari oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tetap solid di tengah dinamika ketidakpastian global.

Dalam paparannya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (27/4/2026), Purbaya menjelaskan bahwa pergerakan bursa saham sangat erat kaitannya dengan fundamental ekonomi suatu negara. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melampaui perkiraan sebelumnya, yaitu di kisaran 5% hingga 5,5%.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut Purbaya, ekonomi Indonesia pada triwulan sebelumnya berhasil tumbuh sekitar 5,39%. Bahkan, pada triwulan pertama dan kedua tahun ini, pertumbuhan diproyeksikan dapat mencapai di atas 5,5%. Capaian ini dianggap sangat baik mengingat kondisi ekonomi global yang masih bergejolak.

Lebih lanjut, Purbaya menambahkan bahwa dengan kondisi yang stabil, ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh hingga 6% hanya dengan mengandalkan kontribusi sektor swasta dan pemerintah. Potensi ini belum memperhitungkan perubahan struktur ekonomi yang akan dilakukan secara bertahap.

Purbaya juga optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai dalam beberapa tahun mendatang. Ia meyakini bahwa dalam dua hingga tiga tahun ke depan, angka tersebut akan mulai terlihat dan mendorong prospek pasar saham yang semakin cerah. "Nanti 2-3 tahun lagi Anda sudah melihat tuh Angka 8% sudah nyundul ke atas. Artinya Prospek pasar saham kita juga akan naik dengan signifikan," ujarnya.

Endang Wulansari

reporter dan kontributor di JabarPos. Ia berfokus pada peliputan berita-berita lokal di wilayah Jawa Barat, khususnya mengenai isu-isu pemerintahan, sosial, dan budaya. Tulisannya bertujuan untuk memberikan informasi terkini dan relevan kepada pembaca di tingkat regional.

