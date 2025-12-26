Get
26.5 C
Jakarta
Sabtu, Desember 27, 2025
Berita

Nikel Indonesia Hadapi Ujian Berat

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Nikel Indonesia Hadapi Ujian Berat
Sektor pertambangan nikel di Indonesia tengah dihadapkan pada serangkaian tantangan signifikan yang berpotensi menghambat upaya peningkatan produksi dan ekspansi bisnis. Direktur Central Omega Resources, Andi Jaya, melalui laporan jabarpos.id, menyoroti bahwa kendala ini tidak hanya berasal dari faktor alam, melainkan juga dari dinamika kebijakan pemerintah yang kerap berubah.

Andi Jaya menjelaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem menjadi salah satu hambatan utama yang memengaruhi operasional penambangan. Fluktuasi iklim yang tidak menentu secara langsung berdampak pada target produksi nikel nasional, padahal pasokan ini sangat krusial untuk memenuhi permintaan smelter di dalam negeri.

Nikel Indonesia Hadapi Ujian Berat
Selain tantangan alam, implementasi kebijakan pemerintah juga menjadi sorotan. Meskipun pemerintah gencar mendorong kemajuan ekosistem nikel, dinamika dalam penerapannya justru menciptakan kendala baru bagi pelaku usaha. Salah satu contoh paling nyata adalah proses penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dinilai terlalu rumit. Kompleksitas ini diperparah dengan keterbatasan teknologi dan kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di lapangan.

Lebih lanjut, Andi Jaya juga menyuarakan kekhawatiran terkait pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Ia mengungkapkan bahwa sosialisasi mengenai tugas dan fungsi satgas ini belum merata atau bahkan belum sampai ke telinga para pelaku usaha. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi mengganggu keberlanjutan operasional di sektor pertambangan nikel.

Dengan berbagai rintangan ini, prospek ekspansi bisnis nikel di Indonesia menjadi pertanyaan besar. Pelaku usaha berharap adanya sinkronisasi dan kejelasan regulasi yang lebih baik agar investasi dan produksi nikel dapat berjalan optimal, sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia pemain kunci dalam rantai pasok nikel global.

Berbagai pandangan mengenai tantangan ini diungkapkan Andi Jaya dalam sebuah dialog bersama Andi Shalini di program Squawk Box, CNBC Indonesia, pada Jumat, 19 Desember 2025.

