Jabar PosBerita

Dompet Auto Menjerit Harga BBM Resmi Naik Mulai Besok

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Dompet Auto Menjerit Harga BBM Resmi Naik Mulai Besok
spot_img

JABARPOS.ID – Kabar mengejutkan datang bagi para pemilik kendaraan bermotor. PT Pertamina (Persero) secara resmi mengumumkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Perubahan harga ini mulai berlaku pada 1 Maret 2026.

Keputusan ini diambil sebagai implementasi dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020. Keputusan ini mengatur tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Baca juga:  Danantara Siapkan Kejutan Akhir Bulan, Proyek Raksasa Pengelolaan Sampah Dimulai!
Dompet Auto Menjerit Harga BBM Resmi Naik Mulai Besok
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Meskipun demikian, ada kabar baik untuk sebagian masyarakat. Harga Pertalite tetap stabil di angka Rp 10.000 per liter, dan solar subsidi juga tidak mengalami perubahan, tetap Rp 6.800 per liter.

Namun, kenaikan harga tak terhindarkan untuk jenis BBM lainnya. Pertamax Green (RON 95) naik menjadi Rp 12.900 per liter dari harga sebelumnya Rp 12.350 per liter. Pertamax Turbo (RON 98) juga mengalami kenaikan menjadi Rp 13.100 per liter dari sebelumnya Rp 12.700 per liter. Dexlite kini dibanderol Rp 14.200 per liter, naik dari harga sebelumnya Rp 13.500 per liter. Bahkan, Pertamax (RON 92) juga ikut terkerek naik menjadi Rp 12.350 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter.

Baca juga:  Alun-alun Bandung Ditutup Sementara, Rumput Sintetis Diperbaiki

Dexlite juga mengalami kenaikan harga menjadi Rp 14.200 dari sebelumnya Rp 13.500 per liter. Sementara itu, Pertamina DEX naik signifikan menjadi Rp 14.500 dari harga sebelumnya Rp 13.500 per liter.

Berikut adalah daftar lengkap harga BBM di seluruh SPBU Indonesia per 1 Maret 2026 (daftar harga lengkap dapat dilihat pada tabel di atas).

spot_img
Artikel Sebelumnya
BRI Kebut Setengah Target KUR Perumahan, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait