IHSG Meroket Sambut Tahun Baru

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan awal pekan ini dengan performa yang memukau, memberikan sinyal positif menjelang akhir tahun. Pada Senin, 29 Desember 2025, IHSG berhasil melesat 1,25%, mengakhiri sesi di level 8.644. Penguatan signifikan ini menjadi sorotan utama jabarpos.id, memicu optimisme di kalangan pelaku pasar.

Pencapaian level 8.644 ini menandai salah satu penutupan terbaik di penghujung tahun, seolah menjadi kado manis bagi investor. Namun, euforia di pasar saham sedikit diwarnai oleh kondisi mata uang Rupiah yang masih menunjukkan pelemahan. Pada waktu yang sama, Rupiah tercatat berada di posisi Rp16.780 per Dolar Amerika Serikat, menunjukkan adanya dinamika pasar valuta asing yang berbeda dengan pergerakan indeks saham.

Para pelaku pasar kini tengah mencermati berbagai sentimen yang mendorong penguatan IHSG ini. Fenomena "window dressing" di akhir tahun, ekspektasi terhadap laporan keuangan perusahaan yang solid, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2026, disinyalir menjadi faktor pendorong utama. Selain itu, sentimen positif dari pasar global dan potensi aliran dana asing yang masuk juga turut berkontribusi pada kenaikan indeks.

Kenaikan IHSG yang impresif ini tentu menjadi angin segar bagi investor yang berharap dapat menutup tahun dengan keuntungan. Meskipun demikian, volatilitas pasar tetap perlu diwaspadai mengingat dinamika ekonomi global yang terus bergerak. Dengan beberapa hari perdagangan tersisa di tahun 2025, perhatian akan tertuju pada apakah momentum positif ini dapat dipertahankan hingga pergantian tahun, memberikan pijakan kuat untuk awal tahun yang baru.