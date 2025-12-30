Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.1 C
Jakarta
Rabu, Desember 31, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Drama Penutupan IHSG 2025

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Drama Penutupan IHSG 2025
spot_img

Pasar modal Indonesia menutup tahun 2025 dengan sedikit kejutan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan terakhirnya pada Selasa, 30 Desember 2025, dengan penguatan tipis. Menurut laporan jabarpos.id, IHSG ditutup naik 2,68 poin atau 0,03% ke level 8.646,93, menandai akhir dari tahun yang penuh gejolak di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

Penguatan tipis ini merupakan kelanjutan dari reli yang terjadi sehari sebelumnya, di mana IHSG berhasil melesat 1,25%. Dorongan utama di balik kenaikan ini disebut-sebut berasal dari aliran dana investor asing yang masuk ke pasar. Data perdagangan menunjukkan 346 saham mengalami kenaikan, sementara 317 saham melemah, dan 146 saham lainnya stagnan. Dari sebelas indeks sektoral, enam di antaranya berhasil membukukan penguatan, menjadi penopang utama kenaikan IHSG, sedangkan lima sektor lainnya harus puas berada di zona merah.

Baca juga:  Pakar Ungkap Bahaya Menimbun Uang di Rekening
Drama Penutupan IHSG 2025
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Perjalanan IHSG sepanjang tahun 2025 memang tidak mulus. Indeks kebanggaan pasar modal Indonesia ini mengalami pasang surut yang signifikan, bahkan sempat tertekan tajam di awal tahun. Namun, di tengah berbagai tantangan, IHSG menunjukkan ketahanan luar biasa. Indeks berhasil bangkit dari keterpurukan dan mencatatkan rekor All Time High (ATH) sebanyak 24 kali hingga penutupan tahun.

Baca juga:  Teka-teki Ketua LPS Terjawab! Anggito Abimanyu Nakhoda Baru?

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menjelaskan bahwa pada paruh pertama 2025, IHSG sempat menyentuh level terendah 5.996. Tekanan tersebut, menurut Iman, dipicu oleh kondisi global yang tidak menentu, ketegangan geopolitik, serta kebijakan tarif dagang resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Namun, pasar berhasil beradaptasi dan menemukan momentum untuk kembali merangkak naik, mengakhiri tahun dengan catatan positif meskipun tipis.

spot_img
Artikel Sebelumnya
OJK Ungkap Rahasia Pasar Modal 2026

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
thunderstorm
26.1 ° C
26.1 °
24 °
94 %
4.1kmh
40 %
Sel
26 °
Rab
29 °
Kam
31 °
Jum
30 °
Sab
25 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  