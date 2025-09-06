Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.6 C
Jakarta
Minggu, September 7, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Emas Indonesia Lenyap Misterius Saat Krisis, Ternyata…

Editor Jabar Pos : Rangga
Emas Indonesia Lenyap Misterius Saat Krisis, Ternyata...
spot_img

jabarpos.id – Di tengah badai krisis yang melanda Indonesia di awal kemerdekaan, sebuah langkah berani sekaligus penuh risiko diambil pemerintah. Demi mengisi pundi-pundi negara yang kosong dan membiayai perjuangan mempertahankan kemerdekaan, 7 ton emas milik Republik Indonesia diekspor secara diam-diam ke Makau, kota judi yang gemerlap.

Kisah heroik ini terungkap dari berbagai catatan sejarah, salah satunya dalam buku "Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia 1945-1948" karya Oey Beng To. Penjualan emas secara rahasia ini menjadi opsi terakhir, mengingat Belanda juga mengincar sumber daya alam Indonesia untuk mendanai agresi militernya. Praktik penyelundupan, termasuk emas dari tambang Cikotok, Banten, menjadi hal yang lumrah pada masa itu, seperti yang dicatat sejarawan Bambang Purwanto.

Baca juga:  Prancis Terancam Bangkrut? Investor Panik Lepas Obligasi!
Emas Indonesia Lenyap Misterius Saat Krisis, Ternyata...
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Emas yang telah diolah di Jakarta kemudian dipindahkan ke Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota sementara setelah Jakarta jatuh ke tangan Belanda. Pemindahan dilakukan dengan kereta api secara senyap. Namun, Agresi Militer II Belanda memaksa pemerintah memindahkan ibu kota ke Sumatera Barat.

Tujuh ton emas batangan yang tersisa di Yogyakarta harus diselamatkan agar tidak jatuh ke tangan musuh. Diplomat Aboe Bakar Lubis dalam "Kilas Balik Revolusi" menceritakan bagaimana emas tersebut diangkut menggunakan truk dan gerobak sapi yang ditutupi dedaunan, menuju Bandara Maguwo. Dari sana, emas diterbangkan ke Filipina sebelum akhirnya mendarat di Makau.

Baca juga:  PGEO Catat Kenaikan Pendapatan, Sinyal Positif Energi Bersih Indonesia?

Dipilihnya Makau sebagai tujuan bukan tanpa alasan. Kota ini dikenal sebagai pusat perjudian dunia dengan perputaran uang yang sangat besar. Harapannya, emas Indonesia dapat dengan mudah dijual di sana.

Dan benar saja, 7 ton emas tersebut laku terjual seharga Rp140 juta, nilai yang sangat fantastis pada masa itu. Hasil penjualan emas ini kemudian digunakan untuk membiayai perjuangan diplomasi Indonesia di luar negeri, termasuk operasional para diplomat dan kantor perwakilan di berbagai negara. Berkat diplomasi yang gigih, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan dan dukungan internasional dari berbagai negara dan lembaga global.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Elon Musk di Ambang Gelar Triliuner? Tesla Siapkan Gaji Fantastis!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
26.6 ° C
26.6 °
26.6 °
84 %
1.8kmh
100 %
Sab
27 °
Ming
33 °
Sen
32 °
Sel
32 °
Rab
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  