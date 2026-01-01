Investor Legendaris Mundur Siapa Kini

Jakarta – Sebuah era keemasan dalam dunia investasi global resmi berakhir. Warren Buffett, sang ‘Oracle of Omaha’ yang telah memimpin Berkshire Hathaway selama enam dekade, secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Chief Executive Officer (CEO) kepada Greg Abel. Momen bersejarah ini, yang dilaporkan oleh jabarpos.id, terjadi pada Kamis, 1 Juni 2026, menandai babak baru bagi konglomerat raksasa tersebut.

Meski demikian, hari terakhir Buffett sebagai CEO pada Rabu waktu AS diwarnai sedikit koreksi pada harga saham Berkshire Hathaway. Saham Kelas A tercatat melemah tipis 0,1% menjadi US$ 754.800 (sekitar Rp 12,07 miliar), sementara saham Kelas B juga turun 0,2% ke US$ 502,65 (sekitar Rp 8,04 juta). Namun, penurunan minor ini masih menunjukkan ketahanan, mengingat pada hari yang sama, indeks S&P 500 justru anjlok 0,7%, menegaskan superioritas performa Berkshire.

Selama enam dekade kepemimpinannya sejak 1965, Buffett telah mengukir rekor fantastis. Ia berhasil membangun sebuah kerajaan bisnis dengan imbal hasil yang benar-benar mencengangkan. Bayangkan, investor yang setia memegang saham Berkshire sejak awal kepemimpinannya menikmati keuntungan sekitar 6.100.000%. Angka ini jauh melampaui performa indeks S&P 500 yang "hanya" memberikan return sekitar 46.000% dalam periode yang sama, bahkan sudah termasuk dividen.

Sepanjang tahun 2025, konglomerat senilai US$ 1,08 triliun (sekitar Rp 17.280 triliun) ini tidak pernah mencatat kerugian tahunan. Meskipun Buffett sempat menghadapi tantangan dalam menemukan target akuisisi berskala besar, Berkshire Hathaway tetap menunjukkan kekuatan finansial yang luar biasa. Hingga akhir September 2025, perusahaan ini dilaporkan masih memegang cadangan kas masif sebesar US$ 381,7 miliar (sekitar Rp 6.107,2 triliun), sebuah bukti likuiditas yang mengagumkan.

Kini, sorotan beralih kepada Greg Abel, pria berusia 63 tahun yang bukanlah wajah asing di lingkungan Berkshire. Abel telah menjadi bagian integral dari konglomerat ini sejak tahun 2000, menyusul akuisisi MidAmerican Energy. Sejak 2018, ia telah memegang posisi Wakil Ketua, bertanggung jawab mengelola seluruh lini bisnis non-asuransi.

Dengan penunjukan ini, Abel kini memikul tanggung jawab penuh atas operasional harian konglomerasi raksasa tersebut. Lingkup tugasnya sangat luas, mencakup berbagai sektor mulai dari asuransi (Geico), transportasi (kereta api BNSF), hingga merek-merek ritel ternama seperti Dairy Queen dan See’s Candies.

Pergantian kepemimpinan ini juga diikuti dengan restrukturisasi manajemen inti Berkshire Hathaway. Berikut adalah susunan tim yang akan menakhodai perusahaan ke depan:

Greg Abel (CEO): Akan memimpin operasional grup secara menyeluruh, termasuk sektor energi dan manufaktur.

Akan memimpin operasional grup secara menyeluruh, termasuk sektor energi dan manufaktur. Warren Buffett (Chairman): Meskipun lengser dari CEO, ‘Oracle of Omaha’ yang kini berusia 95 tahun ini akan tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris. Ia berencana untuk tetap berkantor setiap hari di Omaha, memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Abel.

Meskipun lengser dari CEO, ‘Oracle of Omaha’ yang kini berusia 95 tahun ini akan tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris. Ia berencana untuk tetap berkantor setiap hari di Omaha, memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Abel. Ajit Jain (Vice Chairman): Akan terus fokus mengawasi bisnis inti asuransi Berkshire yang krusial.

Akan terus fokus mengawasi bisnis inti asuransi Berkshire yang krusial. Adam Johnson (CEO NetJets): Dipercaya untuk mengambil alih pengawasan unit produk konsumen, jasa, dan ritel, sebuah peran yang sebelumnya diemban oleh Abel.

Transisi ini menandai berakhirnya sebuah era dominasi individu yang tak tertandingi di Wall Street, sekaligus membuka lembaran baru bagi Berkshire Hathaway di bawah kepemimpinan yang telah dipersiapkan dengan matang. Tantangan besar menanti Greg Abel untuk melanjutkan warisan cemerlang Warren Buffett.