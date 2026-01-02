Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
23.9 C
Jakarta
Sabtu, Januari 3, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Kiki Barki Borong Saham Sendiri Ratusan Miliar

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Kiki Barki Borong Saham Sendiri Ratusan Miliar
spot_img

Emiten tambang batu bara dan nikel PT Harum Energy Tbk. (HRUM), yang dimiliki oleh konglomerat Kiki Barki, membuat gebrakan dengan mengumumkan rencana pembelian kembali (buyback) sahamnya. Tak tanggung-tanggung, perseroan mengalokasikan dana internal maksimal sebesar Rp335 miliar untuk aksi korporasi ini, demikian dilansir jabarpos.id. Langkah ini akan dilakukan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Baca juga:  Ratu Maxima Ungkap Rahasia Dibalik Ekonomi Kuat Indonesia

Berdasarkan informasi yang dihimpun, HRUM menargetkan untuk menarik kembali sebanyak-banyaknya 328.159.941 unit saham dari peredaran. Angka ini merepresentasikan sekitar 2,43% dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan. Dengan nilai nominal Rp20 per saham, estimasi total nilai nominal saham yang akan dibeli kembali mencapai Rp6,56 miliar.

Kiki Barki Borong Saham Sendiri Ratusan Miliar
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Manajemen HRUM menegaskan bahwa aksi buyback saham ini diyakini tidak akan berdampak negatif secara material terhadap operasional perusahaan. Perseroan memiliki keyakinan kuat atas ketersediaan modal kerja serta kas dan setara kas yang memadai untuk membiayai program buyback ini, sekaligus mendukung kelangsungan kegiatan usaha utama.

Baca juga:  UMKM dan Koperasi Jadi Target Empuk Provider IT Lokal, Siap Saingi Raksasa Asing?

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK 13/2023, pelaksanaan buyback saham ini akan berlangsung dalam kurun waktu paling lama tiga bulan. Periode pelaksanaan dijadwalkan mulai dari 5 Januari 2026 hingga 7 Maret 2026, terhitung sejak tanggal penyampaian keterbukaan informasi ini.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Dolar AS Menggila Rupiah Tertekan

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
moderate rain
23.9 ° C
24.1 °
22.7 °
97 %
5.1kmh
40 %
Jum
25 °
Sab
27 °
Ming
27 °
Sen
31 °
Sel
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  