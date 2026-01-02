Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.2 C
Jakarta
Jumat, Januari 2, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Dolar AS Menggila Rupiah Tertekan

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Dolar AS Menggila Rupiah Tertekan
spot_img

Nilai tukar Rupiah memulai tahun 2026 dengan kabar kurang menggembirakan. Pada perdagangan pertama, Jumat (02/01/2026), mata uang Garuda ini terpantau melemah signifikan terhadap Dolar Amerika Serikat, demikian dilaporkan oleh jabarpos.id. Pembukaan pasar di awal tahun baru ini langsung diwarnai tekanan jual yang kuat, menempatkan Rupiah dalam posisi yang menantang.

Pelemahan ini menjadi sorotan tajam para pelaku pasar, mengingat ini adalah sesi perdagangan perdana di tahun yang baru. Analis pasar menilai, tekanan terhadap Rupiah tidak lepas dari menguatnya sentimen global terhadap Dolar AS. Mata uang Paman Sam tersebut menunjukkan dominasinya di tengah dinamika ekonomi global yang terus bergejolak, memicu arus modal keluar dari aset-aset berisiko, termasuk mata uang negara berkembang.

Baca juga:  Mahasiswa Cirebon Bakar Keranda, Tolak Revisi UU Pilkada yang Dinilai Langgar Konstitusi
Dolar AS Menggila Rupiah Tertekan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Situasi ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi investor yang cenderung mencari aset safe haven seperti Dolar AS di tengah ketidakpastian. Meskipun data spesifik penyebab pelemahan belum dirilis secara komprehensif, tren global yang mendukung penguatan Dolar AS tampaknya menjadi faktor utama yang menyeret kinerja Rupiah. Para ekonom dan pengamat pasar kini menantikan langkah-langkah strategis dari otoritas moneter untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah di tengah gempuran arus global. Bagaimana Rupiah akan bertahan di sisa tahun 2026 ini akan sangat bergantung pada respons kebijakan serta perkembangan ekonomi makro, baik domestik maupun internasional.

spot_img
Artikel Sebelumnya

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita

Endang Wulansari -
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
25.2 ° C
26.1 °
24.5 °
89 %
2.1kmh
40 %
Jum
29 °
Sab
27 °
Ming
27 °
Sen
29 °
Sel
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  