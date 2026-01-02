Dolar AS Menggila Rupiah Tertekan

Nilai tukar Rupiah memulai tahun 2026 dengan kabar kurang menggembirakan. Pada perdagangan pertama, Jumat (02/01/2026), mata uang Garuda ini terpantau melemah signifikan terhadap Dolar Amerika Serikat, demikian dilaporkan oleh jabarpos.id. Pembukaan pasar di awal tahun baru ini langsung diwarnai tekanan jual yang kuat, menempatkan Rupiah dalam posisi yang menantang.

Pelemahan ini menjadi sorotan tajam para pelaku pasar, mengingat ini adalah sesi perdagangan perdana di tahun yang baru. Analis pasar menilai, tekanan terhadap Rupiah tidak lepas dari menguatnya sentimen global terhadap Dolar AS. Mata uang Paman Sam tersebut menunjukkan dominasinya di tengah dinamika ekonomi global yang terus bergejolak, memicu arus modal keluar dari aset-aset berisiko, termasuk mata uang negara berkembang.

Situasi ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi investor yang cenderung mencari aset safe haven seperti Dolar AS di tengah ketidakpastian. Meskipun data spesifik penyebab pelemahan belum dirilis secara komprehensif, tren global yang mendukung penguatan Dolar AS tampaknya menjadi faktor utama yang menyeret kinerja Rupiah. Para ekonom dan pengamat pasar kini menantikan langkah-langkah strategis dari otoritas moneter untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah di tengah gempuran arus global. Bagaimana Rupiah akan bertahan di sisa tahun 2026 ini akan sangat bergantung pada respons kebijakan serta perkembangan ekonomi makro, baik domestik maupun internasional.