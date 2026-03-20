Dulu Konglomerat Kini Bangkit Lagi, Begini Kisah Salim Group Kehilangan BCA!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id – Salim Group, nama besar yang kini identik dengan kerajaan bisnis raksasa, ternyata menyimpan kisah kelam di balik gemilangnya. Krisis 1998 menjadi titik nadir yang hampir meruntuhkan imperium bisnis yang dibangun Sudono Salim. Bagaimana Salim Group bangkit kembali setelah kehilangan aset berharganya, termasuk Bank Central Asia (BCA)?

Jejak kesuksesan Salim Group tak bisa dilepaskan dari kedekatan Sudono Salim dengan penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto. Hubungan simbiosis mutualisme ini memungkinkan Salim Group berkembang pesat selama tiga dekade. Namun, kedekatan ini pula yang menjadi bumerang saat krisis ekonomi melanda Indonesia.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sentimen anti-Soeharto yang memuncak pada Mei 1998 menjadikan Salim Group sebagai sasaran amuk massa. Rumah Sudono Salim dijarah dan dibakar. Kerusuhan dahsyat itu melumpuhkan bisnis Salim Group, terutama sektor perbankan. BCA, yang menjadi salah satu pilar utama kerajaan bisnis Salim, mengalami kerugian parah akibat rush besar-besaran.

Pemerintah akhirnya mengambil alih BCA melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sejak saat itu, BCA tak lagi menjadi milik keluarga Salim. Indofood menjadi tumpuan utama untuk menghidupi kembali bisnis keluarga Salim.

Namun, semangat pantang menyerah keluarga Salim patut diacungi jempol. Perlahan tapi pasti, Salim Group bangkit dari keterpurukan. Kini, 25 tahun setelah tragedi 1998, Salim Group kembali berjaya. Bisnisnya merambah berbagai sektor, mulai dari migas, konstruksi, perbankan, hingga data center.

Anthoni Salim dan keluarga kini menduduki peringkat kelima dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Total kekayaan mereka mencapai US$ 12,8 miliar atau setara Rp 214,32 triliun. Kisah Salim Group adalah bukti bahwa kejatuhan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan kerja keras dan inovasi, kebangkitan adalah hal yang mungkin.

