PANI Siap Gebrak Pasar Setelah Suntikan Dana Triliunan

Jakarta – PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk (PANI) berhasil menuntaskan salah satu aksi korporasi terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia. Perusahaan pengembang properti ini, seperti dilaporkan jabarpos.id, sukses melaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD III) atau rights issue pada 23 Desember lalu, mengumpulkan dana segar yang fantastis.

Melalui aksi korporasi ini, PANI menerbitkan sebanyak 1.212.524.098 saham baru, berhasil menghimpun dana segar senilai Rp15,7 triliun. Angka ini menempatkan rights issue PANI sebagai salah satu pengumpulan modal terbesar yang pernah tercatat di bursa, menarik perhatian luas dari para investor.

Dana jumbo tersebut tidak lain akan dialokasikan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan sekaligus mendanai ekspansi bisnis yang agresif, khususnya di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2). Fokus utama adalah pertumbuhan yang berkelanjutan dan pengembangan proyek-proyek strategis di area tersebut.

Manajemen PANI menjelaskan, sebagian besar dana yang terkumpul akan diinvestasikan secara strategis pada empat entitas anak usaha yang seluruhnya beroperasi di kawasan PIK2. Ini termasuk penambahan penyertaan saham di PT Bangun Kosambi Sukses (CBDK), serta suntikan modal ke PT Cahaya Inti Sentosa, PT Karunia Utama Selaras, dan PT Panorama Eka Tunggal. Investasi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek vital di masa depan.

Aksi rights issue ini tidak hanya krusial untuk meningkatkan kapasitas modal perusahaan dalam mendukung rencana ekspansi dan operasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para pemegang saham lama untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka di tengah penambahan saham baru. Hal ini menunjukkan komitmen PANI terhadap nilai pemegang saham.

Dengan suntikan dana sebesar ini, PANI kini berada di posisi yang sangat kuat untuk merealisasikan berbagai proyek ambisius dan menggenjot pertumbuhan bisnis secara signifikan, terutama memasuki tahun 2026. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan PIK2 menjadi kawasan properti terdepan dan paling diminati di Indonesia.