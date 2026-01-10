Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.4 C
Jakarta
Sabtu, Januari 10, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Tempat Aman Ini Justru Bikin Anda Miskin Pelan Pelan

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Tempat Aman Ini Justru Bikin Anda Miskin Pelan Pelan
spot_img

Sebuah kebiasaan finansial yang dianggap lumrah dan aman oleh banyak masyarakat Indonesia ternyata menyimpan potensi jebakan yang menghambat jalan menuju kekayaan. Demikian diungkapkan oleh investor kawakan Lo Kheng Hong, sosok yang dijuluki ‘Warren Buffett Indonesia’, dalam sebuah forum pasar modal yang diselenggarakan oleh jabarpos.id. Menurutnya, pola penyimpanan uang yang umum dilakukan justru secara perlahan mengikis nilai kekayaan seiring berjalannya waktu.

Lo Kheng Hong dengan tegas menyatakan bahwa menyimpan uang di bank, meskipun terasa aman, sejatinya membuat kita "miskin secara pelan-pelan". Keputusan ini, tanpa disadari, menurunkan daya beli uang dan menghambat akumulasi kekayaan karena tergerus inflasi. Tanpa strategi yang tepat, nilai uang yang disimpan di rekening bank akan terus menurun seiring berjalannya waktu.

Tempat Aman Ini Justru Bikin Anda Miskin Pelan Pelan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tidak hanya bank, Lo Kheng Hong juga mengungkapkan ketidak tertarikannya pada obligasi atau surat utang, dengan alasan bunga yang ditawarkan tidak signifikan untuk mencapai pertumbuhan kekayaan yang substansial. Bahkan, emas yang sering dianggap sebagai safe haven dan lindung nilai inflasi pun tidak menjadi pilihannya dalam membangun portofolio kekayaannya.

Baca juga:  Depo Bangunan Ungkap Jurus Jitu Penuhi Dahaga Pasar Ritel Bahan Bangunan

Sebaliknya, Lo Kheng Hong secara eksklusif hanya tertarik pada investasi saham. Baginya, bursa saham Indonesia terbukti menawarkan imbal hasil tertinggi di antara bursa saham utama dunia bagi investor jangka panjang. Pengalamannya sendiri menjadi bukti nyata, di mana ia berhasil membangun harta ratusan miliar rupiah melalui investasi ini, membuktikan bahwa pasar modal adalah arena yang menjanjikan bagi mereka yang memahami mekanismenya.

Ironisnya, hingga saat ini, Lo Kheng Hong menilai hampir 99% masyarakat Indonesia masih belum percaya pada saham sebagai pilihan investasi terbaik. Mayoritas masih cenderung menempatkan uang di bank atau mengalokasikannya untuk properti, yang menurutnya, tidak seefektif saham dalam menciptakan pertumbuhan kekayaan eksponensial.

Baca juga:  Selamat Agus Salim, Atas Terpilihnya Kembali Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bogor

Kesuksesan Lo Kheng Hong bukanlah kebetulan semata. Ia dikenal sebagai investor yang sangat teliti, mampu menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca dan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Dedikasi ini menunjukkan bahwa ia tidak sembarangan dalam memilih saham untuk portofolionya, melainkan melalui riset mendalam dan pemahaman fundamental yang kuat.

Salah satu kisah suksesnya adalah saat ia membeli saham PT United Tractors Tbk. (UNTR) pada tahun 1998. Kala itu, laba bersih UNTR sempat minus Rp 1 triliun akibat gejolak kurs, namun Lo melihat potensi dari pendapatan perusahaan yang mencapai Rp 2 triliun-Rp 4 triliun dan laba operasional sekitar Rp 1 triliun. Investasi ini menjadi momentum awal dirinya mengeruk keuntungan besar, dengan cuan mencapai 5.900%.

Baca juga:  Aguan Incar Omzet Gila-gilaan di Sisa Tahun Ini, Apa Strateginya?

Kisah serupa terulang pada saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP). Lo membeli saham INKP pada harga Rp 1.000 per saham dan menjualnya pada harga rata-rata Rp 10.000 per saham. Dari investasi ini, ia berhasil meraup cuan fantastis dari Rp 35 miliar menjadi Rp 350 miliar hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun, atau setara dengan keuntungan 900%.

Menurut Lo Kheng Hong, satu kunci utama untuk menjadi investor saham yang sukses adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi. Dengan pemahaman yang tepat dan strategi yang disiplin, potensi kekayaan dapat diwujudkan, jauh dari jebakan ‘tempat aman’ yang justru mengikis nilai uang secara perlahan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
PANI Siap Gebrak Pasar Setelah Suntikan Dana Triliunan

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
28.4 ° C
28.4 °
26.6 °
74 %
3.6kmh
97 %
Sab
31 °
Ming
31 °
Sen
29 °
Sel
31 °
Rab
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  