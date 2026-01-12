Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.4 C
Jakarta
Selasa, Januari 13, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Prabowo Murka BUMN Rugi Minta Tantiem

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Prabowo Murka BUMN Rugi Minta Tantiem
spot_img

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tak segan melontarkan kritik pedas terhadap jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kekecewaan ini memuncak ketika ia menyoroti kinerja buruk dan praktik yang dinilainya tidak etis, terutama terkait permintaan tantiem di tengah kerugian. Informasi yang dihimpun jabarpos.id menyebutkan, pernyataan tegas tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin (12/1/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya teladan dari seorang pemimpin. Ia membandingkan dengan pengalamannya di militer, di mana integritas seorang komandan akan cepat diketahui anak buahnya. "Jika pemimpinnya seorang maling, anak buahnya tidak akan semangat," tegas Prabowo. Ia menambahkan, seorang komandan yang korup bahkan akan dijuluki ‘kapal keruk’ seumur hidup oleh anak buahnya, sebuah stigma yang tak akan pernah hilang. Menurutnya, pemimpin mungkin bisa menipu pihak luar seperti BPK atau KPK, namun tidak akan bisa menipu anak buahnya sendiri.

Baca juga:  Kinerja Jadi Sorotan, Begini Pembelaan Emiten Milik Haji Isam
Prabowo Murka BUMN Rugi Minta Tantiem
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Presiden mengingatkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola kekayaan negara. Setelah perang kemerdekaan, ada perang mengisi kemerdekaan, yang menuntut para pemimpin menjadi pejuang, kesatria, dan pendekar. "Setiap unsur yang diberi tugas mengelola kekayaan negara harus menjalankan misi itu dengan penuh rasa tanggung jawab, cinta tanah air, patriotisme, dan suri tauladan," ujarnya.

Baca juga:  Awas Rekeningmu Bisa Diblokir Kalau Begini

Secara spesifik, Prabowo menyoroti kinerja direksi BUMN yang menurutnya jauh dari harapan. "Direksi BUMN saya katakan saja, tidak baik," katanya lugas. Ia mengungkapkan bahwa banyak BUMN yang merugi, namun para direksinya justru masih berani meminta tantiem atau bonus. "Sudah rugi minta tantiem lagi. Gak tahu malu!" sindirnya dengan nada tinggi, menunjukkan kekesalan yang mendalam.

Prabowo mengaku telah menugaskan Danantara dan beberapa menteri terkait untuk melakukan pembersihan di tubuh BUMN. Ia menegaskan, jika ada pemimpin yang tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, lebih baik segera mundur. "Banyak yang siap menggantikan," ancamnya, menandakan keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi.

Baca juga:  Bank Mandiri Ganti Nakhoda? RUPSLB Jadi Penentu!

"Selama ini banyak manajemen yang membohongi atasan, menipu atasan, menipu presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus dihentikan hal seperti itu," pungkas Prabowo, menandakan era baru transparansi dan akuntabilitas yang ia harapkan di sektor BUMN. Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran pimpinan perusahaan pelat merah untuk segera berbenah dan mengedepankan kepentingan negara di atas segalanya.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Dipecat Kerja Wanita Ini Malah Raup Rp105 Juta Per Bulan
Artikel Selanjutnya
Bos Bank Asing Bongkar Rahasia Gelembung AI

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
mist
25.4 ° C
25.6 °
24.9 °
90 %
0.9kmh
40 %
Sen
26 °
Sel
31 °
Rab
32 °
Kam
33 °
Jum
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  