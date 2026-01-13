IHSG Lompat Drastis Ini Penyebabnya

Lantai bursa Indonesia kembali bergejolak hari ini, Selasa (13/1/2025), ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan pergerakan yang sangat volatil sebelum akhirnya berhasil ditutup dengan penguatan signifikan. Menurut pantauan jabarpos.id, setelah sempat terperosok dalam sehari sebelumnya, indeks acuan ini mampu bangkit kembali, menyisakan pertanyaan di benak para pelaku pasar mengenai faktor-faktor pendorong di baliknya.

Perdagangan dibuka dengan optimisme, di mana IHSG langsung melonjak 0,67% atau 59,74 poin, mencapai level 8.944,46. Namun, euforia pembukaan sempat mereda saat sesi pertama berakhir stagnan di level 8.884,62, mendekati penutupan perdagangan kemarin. Barulah di sesi kedua, indeks ini kembali menunjukkan taringnya, melesat hingga penutupan perdagangan di level 8.948,30, menguat 0,72% atau 63,58 poin.

Meski ditutup menguat, pasar domestik tak lepas dari gejolak. Tercatat, IHSG sempat kehilangan hingga 115 poin atau terpangkas 1,28% dari titik tertinggi ke terendah intraday, sebelum nyaris memulihkan seluruh kerugian tersebut di akhir sesi. Dinamika ini menunjukkan betapa tingginya volatilitas yang menyelimuti pasar.

Volume transaksi hari ini tergolong sangat ramai, mencapai Rp 33,43 triliun, melibatkan 62,87 miliar saham dalam 3,80 juta kali transaksi. Dari total saham yang diperdagangkan, 348 saham berhasil menguat, 327 saham melemah, dan 131 saham stagnan.

Head of Research Retail MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menilai bahwa pergerakan IHSG kali ini masih rawan koreksi dan dibebani oleh tiga sektor utama. "Pergerakan IHSG masih rawan terkoreksi terlebih dahulu dan pergerakan IHSG dibebani oleh sektor energi, infrastruktur dan consumer cyclical," ungkap Herditya kepada jabarpos.id. Ia juga memperkirakan adanya aksi ambil untung atau profit taking dari investor, terutama setelah penguatan signifikan di sektor energi. Dari sisi makro, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan penguatan harga emas dunia turut menjadi perhatian.

Di tengah gejolak tersebut, investor asing justru membukukan pembelian bersih (net foreign buy) sebesar Rp 1,3 triliun pada sesi pertama. Total pembelian asing mencapai Rp 5,7 triliun, sementara penjualan tercatat Rp 4,4 triliun. Saham-saham dari sektor perbankan dan komoditas mendominasi daftar 10 saham dengan pembelian bersih asing terbesar. Posisi teratas diisi oleh Astra International (ASII) dengan net buy Rp 149,3 miliar, diikuti oleh Adaro Energy Indonesia (ADRO) Rp 146,8 miliar, Merdeka Battery Materials (MBMA) Rp 135,4 miliar, dan Vale Indonesia (INCO) Rp 130,3 miliar.

Menanggapi pergerakan ini, Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama, Kiswoyo Adi Joe, melihatnya sebagai hal yang wajar di tengah pergolakan pasar. "IHSG kan buat new high. Setiap kali buat new high baru IHSG pasti akan ada koreksinya," pungkas Kiswoyo. Diketahui, IHSG telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa (All Time High/ATH) sebanyak 24 kali sepanjang tahun 2025. Terakhir, IHSG kembali mencetak rekor pada perdagangan Selasa (6/1/2026), melesat 0,84% atau 74,42 poin ke level 8.933,61. Dinamika pasar ini menunjukkan sentimen yang kompleks di tengah pencapaian rekor baru yang terus berlanjut.