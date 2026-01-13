Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.3 C
Jakarta
Selasa, Januari 13, 2026
type here...
Jabar PosBerita

IHSG Lompat Drastis Ini Penyebabnya

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
IHSG Lompat Drastis Ini Penyebabnya
spot_img

Lantai bursa Indonesia kembali bergejolak hari ini, Selasa (13/1/2025), ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan pergerakan yang sangat volatil sebelum akhirnya berhasil ditutup dengan penguatan signifikan. Menurut pantauan jabarpos.id, setelah sempat terperosok dalam sehari sebelumnya, indeks acuan ini mampu bangkit kembali, menyisakan pertanyaan di benak para pelaku pasar mengenai faktor-faktor pendorong di baliknya.

Perdagangan dibuka dengan optimisme, di mana IHSG langsung melonjak 0,67% atau 59,74 poin, mencapai level 8.944,46. Namun, euforia pembukaan sempat mereda saat sesi pertama berakhir stagnan di level 8.884,62, mendekati penutupan perdagangan kemarin. Barulah di sesi kedua, indeks ini kembali menunjukkan taringnya, melesat hingga penutupan perdagangan di level 8.948,30, menguat 0,72% atau 63,58 poin.

IHSG Lompat Drastis Ini Penyebabnya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Meski ditutup menguat, pasar domestik tak lepas dari gejolak. Tercatat, IHSG sempat kehilangan hingga 115 poin atau terpangkas 1,28% dari titik tertinggi ke terendah intraday, sebelum nyaris memulihkan seluruh kerugian tersebut di akhir sesi. Dinamika ini menunjukkan betapa tingginya volatilitas yang menyelimuti pasar.

Baca juga:  Kericuhan Tarkam Voli di Sumedang, Polisi Tembak Peringatan untuk Redakan Massa

Volume transaksi hari ini tergolong sangat ramai, mencapai Rp 33,43 triliun, melibatkan 62,87 miliar saham dalam 3,80 juta kali transaksi. Dari total saham yang diperdagangkan, 348 saham berhasil menguat, 327 saham melemah, dan 131 saham stagnan.

Head of Research Retail MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menilai bahwa pergerakan IHSG kali ini masih rawan koreksi dan dibebani oleh tiga sektor utama. "Pergerakan IHSG masih rawan terkoreksi terlebih dahulu dan pergerakan IHSG dibebani oleh sektor energi, infrastruktur dan consumer cyclical," ungkap Herditya kepada jabarpos.id. Ia juga memperkirakan adanya aksi ambil untung atau profit taking dari investor, terutama setelah penguatan signifikan di sektor energi. Dari sisi makro, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan penguatan harga emas dunia turut menjadi perhatian.

Baca juga:  Anggota Polisi Yang Pungli di Samsat Bekasi Dipatsus

Di tengah gejolak tersebut, investor asing justru membukukan pembelian bersih (net foreign buy) sebesar Rp 1,3 triliun pada sesi pertama. Total pembelian asing mencapai Rp 5,7 triliun, sementara penjualan tercatat Rp 4,4 triliun. Saham-saham dari sektor perbankan dan komoditas mendominasi daftar 10 saham dengan pembelian bersih asing terbesar. Posisi teratas diisi oleh Astra International (ASII) dengan net buy Rp 149,3 miliar, diikuti oleh Adaro Energy Indonesia (ADRO) Rp 146,8 miliar, Merdeka Battery Materials (MBMA) Rp 135,4 miliar, dan Vale Indonesia (INCO) Rp 130,3 miliar.

Baca juga:  EMAS Siap Guncang Bursa, Harga Sahamnya Bikin Penasaran!

Menanggapi pergerakan ini, Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama, Kiswoyo Adi Joe, melihatnya sebagai hal yang wajar di tengah pergolakan pasar. "IHSG kan buat new high. Setiap kali buat new high baru IHSG pasti akan ada koreksinya," pungkas Kiswoyo. Diketahui, IHSG telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa (All Time High/ATH) sebanyak 24 kali sepanjang tahun 2025. Terakhir, IHSG kembali mencetak rekor pada perdagangan Selasa (6/1/2026), melesat 0,84% atau 74,42 poin ke level 8.933,61. Dinamika pasar ini menunjukkan sentimen yang kompleks di tengah pencapaian rekor baru yang terus berlanjut.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Jajaran Petinggi BWPT Berubah Total Ini Susunan Barunya
Artikel Selanjutnya
Orang Terkaya RI Borong Saham Saat Pasar Bergolak

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
25.3 ° C
26 °
25.1 °
94 %
1.5kmh
40 %
Sel
26 °
Rab
30 °
Kam
32 °
Jum
31 °
Sab
28 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  