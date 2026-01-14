Get
Valuasi Telkom Meroket Ini Kuncinya

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Valuasi Telkom Meroket Ini Kuncinya
Jakarta – Transformasi strategis yang gencar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN mulai menunjukkan performa gemilang. Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menyoroti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) sebagai contoh nyata keberhasilan ini. Menurut laporan jabarpos.id, Rosan mengungkapkan bahwa upaya Telkom dalam beradaptasi telah berbuah manis, tidak hanya meningkatkan kinerja internal tetapi juga mendorong kepercayaan investor, yang tercermin dari lonjakan valuasi sahamnya hingga menembus ratusan triliun rupiah.

Rosan menjelaskan, setelah sempat mengalami periode koreksi nilai valuasi saham selama lima tahun terakhir, Telkom berhasil bangkit dan mendapatkan sambutan positif dari pasar dalam enam bulan terakhir. Kenaikan sahamnya mencapai angka impresif 81%. "Kalau saya lihat misalnya Telkom, ini saya lihat 5 tahun nilai valuasi sahamnya itu malah menurun. Dan baru di respons positif, mungkin dalam 6 bulan terakhir ini sehingga kenaikan sahamnya sampai 81%," ujar Rosan di Jakarta, Rabu (14/1/2026). Ia menambahkan, nilai valuasi saham Telkom saat ini telah melonjak drastis, mencapai antara Rp 112 triliun hingga Rp 115 triliun.

Valuasi Telkom Meroket Ini Kuncinya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kunci utama di balik performa cemerlang ini, menurut Rosan, adalah kemampuan Telkom untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi mutakhir. Ia menekankan pentingnya responsibilitas terhadap inovasi seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan teknologi blockchain. "Kita dengan adanya teknologi baru, AI, blockchain, dan kita harus bertransformasi dan beradaptasi dengan itu. Kalau tidak, ya kita nanti akan ketinggalan," tegasnya, menggarisbawahi urgensi adaptasi di era digital.

Sebelumnya, melalui unggahan di akun media sosial Instagramnya pada Jumat (9/1/2026), Rosan juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para investor yang telah menempatkan kepercayaan pada Telkom. Ia memuji kontribusi mereka dalam membawa kapitalisasi pasar TLKM menjadi salah satu yang tertinggi di pasar modal Indonesia. "Terima kasih atas kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap arah transformasi bisnis Telkom. Lompatan signifikan dan stabilitas nilai perusahaan, di pasar modal (market cap) Telkom, mencerminkan optimisme bagi kelanjutan transformasi ke depan," tulis Rosan.

Ia juga tak lupa memberikan penghargaan kepada seluruh jajaran manajemen Telkom Group atas kerja sama, komitmen, disiplin, dan keberanian mereka untuk terus berinovasi. "Terima kasih karena kontribusi dan transformasi yang mulai dijalankan di Telkom secara keseluruhan ini mendapatkan respon yang positif," imbuhnya.

Dengan konsistensi dalam transformasi dan tata kelola perusahaan yang kuat, Telkom diproyeksikan akan mencatatkan pemulihan yang lebih solid. Lebih jauh lagi, keberhasilan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029.

"Jadi peran Telkom ini sangat vital. Yuk, mindset-nya kita berubah. Yuk, kita tidak ingin hanya jadi juara di dalam negeri. Kita harus meningkatkan semuanya world class. Dari segi sumber daya manusianya, dari segi aturannya, administrasinya, cara kerjanya. Itu harus kita ubah. Yang paling penting kita lakukan sesuai dengan visi sejajar menurut saya," tutup Rosan, menyerukan perubahan pola pikir menuju standar global dalam segala aspek operasional perusahaan.

