Rupiah Terkapar IHSG Berdarah Ada Apa di Balik Selat Hormuz

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harus rela mengakhiri perdagangan hari Selasa (28/04) di teritori negatif, terperosok 0,48% ke level 7.072. Sementara itu, nilai tukar Rupiah pun tak mampu melawan arus pelemahan, terdepresiasi ke angka Rp 17.210 per Dolar AS.

Kondisi pasar modal yang kurang menggembirakan ini memunculkan pertanyaan besar: sentimen apa yang tengah menghantui para investor?

Menurut laporan Closing Bell CNBC Indonesia, yang disampaikan oleh Syarifah Raham dan Mercy Widjaja, sinyal potensi perdamaian di Selat Hormuz menjadi salah satu faktor utama yang memicu reaksi pasar. Situasi geopolitik yang dinamis di kawasan tersebut memang selalu menjadi perhatian pelaku pasar global.

Lebih lanjut, detail lengkap mengenai analisis mendalam terkait dampak sinyal damai di Selat Hormuz terhadap pergerakan IHSG dan Rupiah dapat disimak dalam laporan Closing Bell CNBC Indonesia.