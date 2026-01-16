Terkuak Modal Jadi Juragan Indomaret

Get
Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Mimpi memiliki usaha minimarket sendiri, khususnya jaringan sepopuler Indomaret, kerap terbentur pada satu tantangan utama: modal. Bukan hanya sekadar mencari lokasi strategis atau mengisi rak dengan produk, tetapi juga menyiapkan investasi awal yang tidak sedikit. Menurut laporan jabarpos.id, menjadi mitra waralaba Indomaret memang menjanjikan, namun persiapan finansial adalah kuncinya.

Sebagai salah satu raksasa ritel modern di Indonesia, Indomaret yang bernaung di bawah Salim Group telah menjadi pemandangan akrab di berbagai sudut kota dan desa. Sejak tahun 1997, perusahaan ini membuka pintu bagi masyarakat luas untuk bergabung melalui skema kemitraan atau waralaba, sebuah peluang bisnis yang menarik banyak minat.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, untuk bisa mengibarkan bendera Indomaret di lokasi Anda, ada serangkaian syarat dan tahapan yang harus dilalui dengan cermat. Prosesnya dirancang untuk memastikan kesiapan terwaralaba dan kelayakan lokasi usaha.

Langkah awal adalah presentasi pertama. Pada sesi ini, calon terwaralaba akan mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai mekanisme kerja sama, estimasi investasi yang dibutuhkan, proyeksi keuntungan bulanan, hingga sistem operasional toko. Bagi mereka yang sudah memiliki usulan lokasi, disarankan membawa fotokopi dokumen pendukung seperti Sertifikat Bangunan, IMB, KTP, KK, dan denah lokasi agar presentasi lebih efektif dan bisa langsung ditindaklanjuti.

Setelah presentasi awal, tahap berikutnya adalah presentasi kedua. Di sini, hasil survei kelayakan lokasi akan dipaparkan, diikuti dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang akan menentukan besaran nilai investasi. Seringkali, sesi ini dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepakatan. MoU ini merinci pembagian tugas antara Indomaret dan terwaralaba dalam mempersiapkan pembukaan toko, mulai dari renovasi bangunan, pengadaan peralatan, seleksi dan pelatihan karyawan, hingga jadwal pembayaran termin.

Puncak dari seluruh persiapan adalah pembukaan toko. Setelah semua item kesepakatan dalam MoU terealisasi, toko siap beroperasi, lengkap dengan program promosi yang telah ditetapkan oleh Indomaret. Sebelum toko resmi dibuka, Surat Perjanjian Waralaba akan ditandatangani, mengikat kemitraan ini untuk jangka waktu lima tahun.

Lalu, berapa estimasi biaya yang harus disiapkan untuk membuka gerai Indomaret? Meskipun rincian angka pastinya akan dipaparkan secara detail dalam presentasi kedua dan RAB, dapat dipastikan bahwa modal yang dibutuhkan cukup signifikan. Investasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari biaya lisensi waralaba, renovasi, peralatan toko, hingga stok awal barang dagangan. Dengan persiapan matang dan modal yang memadai, impian menjadi juragan minimarket Indomaret bukan lagi sekadar angan.

