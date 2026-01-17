Perubahan Saldo Minimum Bank Besar Mulai 2026

Nasabah perbankan di seluruh Indonesia diimbau untuk bersiap. Mulai Januari 2026, ketentuan saldo minimum pada rekening tabungan di sejumlah bank besar akan mengalami penyesuaian. Informasi penting ini dirangkum oleh jabarpos.id, yang menekankan perlunya nasabah memahami perubahan ini demi kenyamanan transaksi dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Saldo minimum bukan sekadar angka. Ini adalah jumlah dana yang wajib ada di rekening Anda setiap saat, berfungsi sebagai ‘bantalan’ pengaman. Dana ini krusial untuk menutupi biaya administrasi bulanan dan memastikan rekening tetap aktif, terutama jika tidak ada aktivitas transaksi dalam periode tertentu. Tanpa saldo minimum yang cukup, rekening bisa dikenakan denda atau bahkan dinonaktifkan, yang tentu akan merepotkan nasabah.

Besaran saldo minimum ini tidak seragam. Setiap bank memiliki kebijakannya sendiri, yang kerap disesuaikan dengan jenis produk tabungan, segmentasi nasabah, hingga tujuan spesifik rekening tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap nasabah untuk mengetahui detail ketentuan yang berlaku pada rekening mereka.

Untuk membantu nasabah merencanakan keuangan, berikut adalah rincian saldo minimum yang akan berlaku di Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN per Januari 2026, sebagaimana diinformasikan oleh jabarpos.id:

Bank Mandiri

Di Bank Mandiri, nasabah perlu memperhatikan beberapa kategori:

Tabungan Rupiah: Rp 100.000

Tabungan NOW: Rp 25.000

Tabungan Payroll: Rp 10.000

TabunganKu: Rp 20.000

Tabungan TKI: Rp 10.000

Tabungan Mitra Usaha: Rp 1.000.000

Tabungan SiMakmur: Bebas biaya

Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar): Rp 5.000

Bank BRI

Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menetapkan ketentuan sebagai berikut:

BRI Simpedes: Rp 50.000

BritAma: Rp 50.000

BritAma Bisnis/Pro/X: Rp 50.000

BRI Tabunganku: Rp 20.000

BRI Junio: Rp 50.000

BRI SimPel: Rp 5.000

Bank BNI

Bank Negara Indonesia (BNI) juga memiliki daftar saldo minimum yang perlu dicermati:

BNI Taplus: Rp 150.000

BNI Taplus Bisnis: Rp 1.000.000

BNI Taplus Pegawai: Sesuai PKS (Perjanjian Kerja Sama)

BNI Taplus Muda: Tanpa saldo mengendap

BNI Pandai: Tanpa batasan saldo

BNI SimPel: Rp 5.000

BNI Tabunganku: Rp 20.000

Bank BTN

Terakhir, Bank Tabungan Negara (BTN) juga memberlakukan ketentuan saldo minimum untuk beberapa produknya:

BTN Batara: Rp 50.000

BTN Batara Payroll: Rp 10.000

BTN TabunganKu: Rp 20.000

BTN SimPel: Rp 5.000

Dengan mengetahui rincian ini, nasabah diharapkan dapat lebih cermat dalam mengelola keuangan dan memastikan rekening mereka selalu memenuhi ketentuan yang berlaku. Memahami saldo minimum adalah langkah awal untuk menghindari potensi biaya tak terduga dan menjaga kelancaran transaksi perbankan Anda di masa mendatang.