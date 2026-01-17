Get
Jabar Pos

Perubahan Saldo Minimum Bank Besar Mulai 2026

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Perubahan Saldo Minimum Bank Besar Mulai 2026
Nasabah perbankan di seluruh Indonesia diimbau untuk bersiap. Mulai Januari 2026, ketentuan saldo minimum pada rekening tabungan di sejumlah bank besar akan mengalami penyesuaian. Informasi penting ini dirangkum oleh jabarpos.id, yang menekankan perlunya nasabah memahami perubahan ini demi kenyamanan transaksi dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Saldo minimum bukan sekadar angka. Ini adalah jumlah dana yang wajib ada di rekening Anda setiap saat, berfungsi sebagai ‘bantalan’ pengaman. Dana ini krusial untuk menutupi biaya administrasi bulanan dan memastikan rekening tetap aktif, terutama jika tidak ada aktivitas transaksi dalam periode tertentu. Tanpa saldo minimum yang cukup, rekening bisa dikenakan denda atau bahkan dinonaktifkan, yang tentu akan merepotkan nasabah.

Baca juga:  BRI Jadi Garda Depan, Halal Indo 2025 Banjir Cuan!
Perubahan Saldo Minimum Bank Besar Mulai 2026
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Besaran saldo minimum ini tidak seragam. Setiap bank memiliki kebijakannya sendiri, yang kerap disesuaikan dengan jenis produk tabungan, segmentasi nasabah, hingga tujuan spesifik rekening tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap nasabah untuk mengetahui detail ketentuan yang berlaku pada rekening mereka.

Untuk membantu nasabah merencanakan keuangan, berikut adalah rincian saldo minimum yang akan berlaku di Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN per Januari 2026, sebagaimana diinformasikan oleh jabarpos.id:

Bank Mandiri
Di Bank Mandiri, nasabah perlu memperhatikan beberapa kategori:

  • Tabungan Rupiah: Rp 100.000
  • Tabungan NOW: Rp 25.000
  • Tabungan Payroll: Rp 10.000
  • TabunganKu: Rp 20.000
  • Tabungan TKI: Rp 10.000
  • Tabungan Mitra Usaha: Rp 1.000.000
  • Tabungan SiMakmur: Bebas biaya
  • Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar): Rp 5.000
Baca juga:  Gubernur DKI Bocorkan Rencana IPO Bank Jakarta

Bank BRI
Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menetapkan ketentuan sebagai berikut:

  • BRI Simpedes: Rp 50.000
  • BritAma: Rp 50.000
  • BritAma Bisnis/Pro/X: Rp 50.000
  • BRI Tabunganku: Rp 20.000
  • BRI Junio: Rp 50.000
  • BRI SimPel: Rp 5.000

Bank BNI
Bank Negara Indonesia (BNI) juga memiliki daftar saldo minimum yang perlu dicermati:

  • BNI Taplus: Rp 150.000
  • BNI Taplus Bisnis: Rp 1.000.000
  • BNI Taplus Pegawai: Sesuai PKS (Perjanjian Kerja Sama)
  • BNI Taplus Muda: Tanpa saldo mengendap
  • BNI Pandai: Tanpa batasan saldo
  • BNI SimPel: Rp 5.000
  • BNI Tabunganku: Rp 20.000
Baca juga:  IFG Jadi Pusat Kendali, Bos Danantara Ungkap Rencana Besar Asuransi BUMN

Bank BTN
Terakhir, Bank Tabungan Negara (BTN) juga memberlakukan ketentuan saldo minimum untuk beberapa produknya:

  • BTN Batara: Rp 50.000
  • BTN Batara Payroll: Rp 10.000
  • BTN TabunganKu: Rp 20.000
  • BTN SimPel: Rp 5.000

Dengan mengetahui rincian ini, nasabah diharapkan dapat lebih cermat dalam mengelola keuangan dan memastikan rekening mereka selalu memenuhi ketentuan yang berlaku. Memahami saldo minimum adalah langkah awal untuk menghindari potensi biaya tak terduga dan menjaga kelancaran transaksi perbankan Anda di masa mendatang.

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

