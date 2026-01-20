Tiga Nama Penting Calon Deputi Gubernur BI Terungkap

Jakarta – Bursa kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) kembali menghangat seiring dengan terkuaknya tiga nama calon Deputi Gubernur BI yang akan menggantikan posisi Juda Agung. Ketiga sosok ini merupakan rekomendasi langsung dari Gubernur BI Perry Warjiyo, yang kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Informasi ini diperoleh jabarpos.id dari sumber terpercaya di Jakarta pada Selasa (20/1/2026).

Tiga figur yang disebut-sebut akan mengisi kursi Deputi Gubernur BI tersebut adalah Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M Juhro. Ketiganya kini bersiap menghadapi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan Komisi XI DPR RI, sebuah tahapan krusial sebelum resmi menjabat.

Proses penunjukan Deputi Gubernur BI ini mengikuti amanat Undang-Undang Bank Indonesia, khususnya Pasal 41, Pasal 48, dan Pasal 50, yang terakhir diubah melalui UU No. 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI, menjelaskan bahwa rekomendasi calon dari Gubernur BI telah disampaikan kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden akan mengajukan nama tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum penetapan resmi.

Di tengah dinamika pergantian kepemimpinan ini, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memastikan kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ramdan menambahkan, perhatian BI saat ini juga tertuju pada pelaksanaan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari 2026, yang hasilnya dijadwalkan akan diumumkan pada Rabu, 21 Januari 2026.