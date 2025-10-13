Pertemuan Rahasia Menkeu dengan Bos Bank Terbongkar, Ada Apa?

Jabarpos.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan tertutup dengan para petinggi industri keuangan. Para direktur utama bank BUMN, bank swasta, hingga perusahaan sekuritas dikumpulkan di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025).

Pertemuan investor yang berlangsung dari pukul 15.00 WIB hingga 17.00 WIB itu memicu rasa penasaran. Tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan terkait agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Namun, Gioshia Ralie, Senior Country Officer JPMorgan Chase Bank Indonesia, memberikan sedikit bocoran. Menurutnya, pertemuan tersebut membahas sinergi antara perbankan dan debitur agar selaras dengan program pemerintah. Selain itu, juga dibahas mengenai upaya perbankan dalam mendukung dan meningkatkan sentimen positif terhadap program likuiditas.

"Perbankan itu kan berhubungan langsung dengan borrower, jadi supaya kita align dengan program pemerintah dan mendukung supaya lebih teratur, sentimennya lebih baik, itu saja," ungkap Gioshia usai pertemuan.

Gioshia menambahkan bahwa tujuan utama dari pertemuan tersebut adalah menciptakan kepercayaan yang lebih baik agar roda ekonomi dapat terus berputar.

Berikut daftar Direktur Utama dan Ekonom yang hadir dalam Investor Meeting dengan Menteri Keuangan di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025):

