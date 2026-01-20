Get
Indonesia Bikin Dunia Penasaran di Davos

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Indonesia Bikin Dunia Penasaran di Davos
Danantara Indonesia bersiap membawa narasi investasi dan prospek perekonomian dari pasar berkembang ke hadapan para investor global dalam gelaran World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Langkah strategis ini, seperti diungkap jabarpos.id, bertujuan untuk semakin memantapkan posisi Indonesia di panggung ekonomi dunia.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa Indonesia kini berada di garis depan dalam menghadapi tantangan krusial, mulai dari perubahan iklim, dinamika demografi, hingga urgensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks inilah, Danantara Indonesia memosisikan diri bukan sekadar sebagai entitas investasi, melainkan sebagai pemain strategis dan mitra jangka panjang yang berkomitmen membangun ketahanan ekonomi dan sosial bangsa.

Baca juga:  OCBC NISP Bertahan di Tengah Tekanan, Laba Cuma Naik Secuil!
Indonesia Bikin Dunia Penasaran di Davos
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kehadiran Danantara, sebagai badan pengelola investasi negara, menggarisbawahi strategi jangka panjang Indonesia untuk memperkuat perannya dalam arsitektur ekonomi global. Rosan memaparkan, partisipasi aktif di WEF kali ini diarahkan untuk menjalin kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan global, memobilisasi modal secara selektif, serta mendorong investasi berkualitas yang mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

Baca juga:  Harga Emas Tembus Rekor, Antam Siap Tambah Produksi?

Menurutnya, pendekatan Indonesia di WEF tahun ini akan jauh lebih terpadu, menyinergikan antara kebijakan pemerintah, investasi strategis, dan peran dunia usaha. Rosan menegaskan bahwa setiap kolaborasi yang dibangun tidak hanya harus menarik secara finansial, tetapi juga wajib relevan dan berkontribusi langsung pada transformasi ekonomi Indonesia.

Fokus investasi Danantara, lanjut Rosan, berakar pada kebutuhan mendesak Indonesia dan sejalan dengan agenda global. Prioritas utama mencakup penguatan sektor mineral kritis dan keamanan rantai pasok, percepatan transisi energi, peningkatan ketahanan pangan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur digital, serta penciptaan peluang ekonomi yang lebih luas bagi populasi muda yang terus bertumbuh.

Baca juga:  DCI Indonesia Incar Pertumbuhan Dua Digit, Siapkan Dana Fantastis!

Partisipasi Danantara di forum bergengsi ini diharapkan dapat semakin memperkuat citra Indonesia sebagai mitra investasi yang kredibel, berorientasi jangka panjang, dan secara aktif berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan.

