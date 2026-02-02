Dua Petinggi Lippo Karawaci Mendadak Mundur, Ada Apa?

JABARPOS.ID, Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Presiden Direktur Marlo Budiman dan Komisaris Independen Kartini Sjahrir kompak mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri keduanya dikonfirmasi melalui keterbukaan informasi perusahaan pada Senin (2/2/2026).

Corporate Secretary Lippo Karawaci, Ratih Safitri, menjelaskan bahwa perusahaan telah menerima surat pengunduran diri dari Marlo Budiman dan Kartini Sjahrir pada tanggal 30 Januari 2026. Meskipun demikian, Lippo Karawaci memastikan bahwa pengunduran diri ini tidak akan berdampak signifikan terhadap operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pengunduran diri kedua petinggi tersebut akan segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi tambahan, James T. Riady tercatat sebagai penerima manfaat akhir Lippo Karawaci melalui PT Inti Anugerah Pratama dengan kepemilikan saham sebesar 25,62% per 31 Desember 2025. Selain itu, PT Primantara Utama Sejahtera dan Sierra Inc. masing-masing memegang 10,4% dan 15,88% saham LPKR. Kedua perusahaan ini terafiliasi dengan pengendali.

Di sisi lain, performa saham LPKR pada perdagangan hari ini mengalami penurunan sebesar 6,19% ke level 91. Dalam sepekan terakhir, saham LPKR telah merosot 22,22%. Namun, secara year-to-date, saham LPKR masih mencatatkan kenaikan sebesar 7,06%.