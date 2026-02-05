Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.8 C
Jakarta
Jumat, Februari 6, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Rahasia BSI Kuasai Pasar Terungkap! Ternyata…

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Rahasia BSI Kuasai Pasar Terungkap! Ternyata...
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI, tengah menyiapkan strategi jitu untuk mendongkrak pertumbuhan keuangan. Dua "mesin" utama yang akan dioptimalkan adalah ekosistem syariah dan potensi emas.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengungkapkan bahwa penggabungan kedua ekosistem ini diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan yang signifikan. "Kita mencoba melihat dual engine ini, sebagai Bank Syariah dan bullion bank. Kita kombinasikan, produk syariah seperti tabungan haji, dan produk bullion seperti tabungan emas," jelasnya dalam sebuah acara di Jakarta.

Baca juga:  Danantara Siapkan Kejutan Akhir Bulan, Proyek Raksasa Pengelolaan Sampah Dimulai!
Rahasia BSI Kuasai Pasar Terungkap! Ternyata...
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Anggoro memaparkan data transaksi layanan beyond hingga November 2025 yang mencapai 450 juta, dimana 1 juta di antaranya adalah transaksi emas. Hal ini menunjukkan potensi besar yang bisa digarap. "Kita melihat potensi yang baik. 500 ribu penabung, tapi transaksinya 1 juta. Artinya, satu orang bisa bertransaksi dua kali," imbuhnya.

Momentum kenaikan harga emas juga menjadi angin segar bagi BSI. Layanan beyond diharapkan dapat menjaring nasabah baru melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan. "Produk emas bisa menjadi cara baru untuk mengedukasi nasabah yang belum menjadi nasabah BSI," kata Anggoro.

Baca juga:  Jurus FWD Taklukkan Inflasi Medis

Selain fokus pada produk halal dan haji, BSI juga akan mengembangkan produk tabungan bullion bank. Masyarakat dapat merencanakan ibadah haji dan umroh sejak dini dengan memanfaatkan kombinasi tabungan haji dan tabungan emas. "Kalau buka tabungan haji, sekalian buka tabungan emasnya. Sebagai lindung nilai. Karena naik haji kan lama, 20 tahun, 30 tahun. Kalau tabungannya diikuti dengan tabungan emas, emasnya akan membantu memperkecil gapnya," pungkas Anggoro.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Bakrie Gas Pol! VKTR Umumkan Gebrakan Baru di Dunia Kendaraan Listrik
Artikel Selanjutnya
Prabowo Murka! Pasar Modal Harus Bersih, Ini Ultimatumnya

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
26.8 ° C
27.1 °
25.5 °
76 %
2.1kmh
40 %
Jum
28 °
Sab
31 °
Ming
30 °
Sen
27 °
Sel
29 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  