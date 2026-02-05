Get
Bakrie Gas Pol! VKTR Umumkan Gebrakan Baru di Dunia Kendaraan Listrik

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Bakrie Gas Pol! VKTR Umumkan Gebrakan Baru di Dunia Kendaraan Listrik
Jabarpos.id, Jakarta – PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), emiten bus listrik dari Grup Bakrie, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Terbaru, VKTR menggandeng PT Panah Perak Megasarana untuk menyediakan layanan transportasi truk listrik yang akan digunakan dalam distribusi pelet biomassa.

Kerja sama ini menandai langkah penting dalam integrasi mobilitas listrik ke dalam rantai nilai Waste-to-Energy. Pelet biomassa, yang merupakan bahan bakar padat terbarukan dari biomassa terkompresi, akan diolah oleh PT PLN Energi Primer Indonesia menjadi energi. "Integrasi mobilitas listrik ke dalam rantai nilai Waste-to-Energy menunjukkan bahwa sektor transportasi dapat berperan langsung dalam mendukung transisi energi Indonesia," kata V. Bimo Kurniatmoko, Direktur VKTR.

Bakrie Gas Pol! VKTR Umumkan Gebrakan Baru di Dunia Kendaraan Listrik
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain kerja sama strategis ini, VKTR juga memaparkan perkembangan portofolio pengiriman kendaraan listriknya. Perusahaan telah menyerahkan tiga unit bus listrik untuk perusahaan pertambangan BUMN, mengirimkan 50 unit bus listrik Transjakarta melalui operator DAMRI (dari total 80 unit pesanan), dan tengah memproduksi 2 unit shuttle bus listrik untuk institusi pendidikan di Jawa Tengah yang akan dikirim pada akhir kuartal II. Bahkan, VKTR telah mengantongi purchase order bus listrik dari perusahaan pengembang real estat terkemuka di Jakarta yang akan dimulai pada tahun 2026.

