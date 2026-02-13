Get
Jabar Pos

BRI Life Terbang Tinggi, Laba Melesat Lampaui Target!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
BRI Life Terbang Tinggi, Laba Melesat Lampaui Target!
Jabarpos.id – Kabar gembira datang dari industri asuransi jiwa tanah air. PT Asuransi BRI Life, perusahaan asuransi jiwa milik negara, mencatatkan kinerja yang memukau di tahun 2025. Laba perusahaan melesat 25,4%, dari Rp760,4 miliar di tahun 2024 menjadi Rp954 miliar.

Kenaikan laba yang signifikan ini didorong oleh pertumbuhan Annualized Premium Equivalent (APE) sebesar 1,4% di tahun 2025. Jabarpos.id mencatat, BRI Life berhasil membukukan premi setara satu tahun sebesar Rp3,32 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,28 triliun. Selain itu, Risk Based Capital (RBC) BRI Life di tahun 2025 tercatat sangat sehat, mencapai 742%, jauh di atas ambang batas yang ditetapkan OJK sebesar 120%.

BRI Life Terbang Tinggi, Laba Melesat Lampaui Target!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Direktur BRI Life, Sutadi, mengungkapkan bahwa di tahun 2026, perusahaan akan fokus pada peningkatan kebutuhan perlindungan asuransi jiwa yang berkualitas, sesuai dengan segmen pasar yang dituju. BRI Life juga akan mengembangkan produk asuransi baru yang relevan serta meningkatkan kualitas produk eksisting untuk segmen prioritas, retail, dan mikro.

"Pertumbuhan bisnis di tahun 2025 didukung oleh strategi yang tepat dalam melakukan penetrasi pada segmen nasabah, serta produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing segmen. Pemanfaatan teknologi digital juga mempermudah proses bisnis dan mitigasi risiko," jelas Sutadi dalam keterangan tertulis.

Komisaris Utama BRI Life, M. Syafri Rozi, menegaskan komitmen perusahaan untuk mematuhi standar regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan perbankan dan sektor lainnya untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Jabarpos.id melansir data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan bahwa aset industri asuransi pada Desember 2025 mencapai Rp1.201,33 triliun, naik 5,95% year-on-year (yoy). Sementara itu, aset asuransi komersial mencapai Rp981,05 triliun, naik 7,42% yoy. Akumulasi pendapatan premi asuransi komersial pada periode Desember 2025 mencapai Rp331,72 triliun, terkontraksi 1,46% yoy.

