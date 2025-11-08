Terungkap! Negara Mana Saja Penguasa Tambang Emas Dunia? Indonesia Nomor...

Jabarpos.id – Harga emas terus meroket, menjadikannya komoditas primadona di pasar global. Laporan Gold Demand Trends 2025 dari World Gold Council mengungkap 10 negara yang menjadi raja produksi emas dunia. Lebih dari 60% pasokan emas global berasal dari negara-negara ini. Yang menarik, Indonesia termasuk di dalamnya!

Berikut daftar lengkap 10 negara produsen emas terbesar di dunia, berdasarkan data resmi, statistik produksi, dan analisis pasar: