Terungkap! Negara Mana Saja Penguasa Tambang Emas Dunia? Indonesia Nomor...

Jabarpos.id – Harga emas terus meroket, menjadikannya komoditas primadona di pasar global. Laporan Gold Demand Trends 2025 dari World Gold Council mengungkap 10 negara yang menjadi raja produksi emas dunia. Lebih dari 60% pasokan emas global berasal dari negara-negara ini. Yang menarik, Indonesia termasuk di dalamnya!
Berikut daftar lengkap 10 negara produsen emas terbesar di dunia, berdasarkan data resmi, statistik produksi, dan analisis pasar:
- China (380,2 ton/tahun): Tak tergoyahkan sebagai produsen emas nomor satu dunia, menyumbang sekitar 10% dari total produksi global. Perusahaan tambang raksasa milik negara menjadi mesin utama, didukung permintaan domestik yang tinggi.
- Rusia (330,0 ton/tahun): Dengan cadangan emas melimpah di Siberia dan Timur Jauh, emas memainkan peran vital dalam ekspor dan cadangan devisa negara. Bank sentral Rusia terus memperkuat kepemilikan emasnya.
- Australia (284,0 ton/tahun): Negeri Kanguru ini menduduki peringkat ketiga, dengan pusat produksi utama di Australia Barat. Selain produsen, Australia juga menjadi pusat pemurnian dan eksportir emas terbesar, terutama ke pasar Asia.
- Kanada (202,1 ton/tahun): Produksi emas Kanada didukung kekayaan geologisnya, dari Quebec hingga Yukon. Industri tambang emas menjadi tulang punggung ribuan lapangan kerja dan kontributor signifikan bagi PDB nasional.
- Amerika Serikat (158,0 ton/tahun): Produksi emas AS terkonsentrasi di Nevada, yang menyumbang sekitar 75% output nasional. AS juga dikenal sebagai pemimpin global dalam inovasi dan standar keselamatan tambang.
- Ghana (140,6 ton/tahun): Ghana menjadi produsen emas terbesar di Afrika, dengan emas menyumbang sekitar 40% pendapatan ekspor negara. Pemerintah terus berupaya meningkatkan regulasi penambangan untuk keberlanjutan produksi.
- Meksiko (140,3 ton/tahun): Produksi emas Meksiko didorong tradisi penambangan panjang dan investasi asing, terutama dari perusahaan Kanada dan AS. Negara bagian Sonora dan Zacatecas menjadi wilayah penghasil utama.
- Indonesia (140,1 ton/tahun): Indonesia berada di posisi kedelapan, berkat operasi besar seperti tambang Grasberg di Papua, salah satu tambang emas terbesar di dunia. Pemerintah terus mendorong hilirisasi dan restrukturisasi kepemilikan tambang untuk meningkatkan nilai tambah nasional.
- Peru (136,9 ton/tahun): Peru menjadi salah satu produsen emas terbesar di Amerika Selatan. Namun, tantangan seperti penambangan ilegal dan isu lingkungan masih menjadi perhatian pemerintah.
- Uzbekistan (129,1 ton/tahun): Uzbekistan memimpin Asia Tengah dalam produksi emas. Tambang Muruntau di negara ini termasuk salah satu tambang emas terbuka terbesar di dunia.