Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.1 C
Jakarta
Sabtu, November 8, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Terungkap! Negara Mana Saja Penguasa Tambang Emas Dunia? Indonesia Nomor…

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Terungkap! Negara Mana Saja Penguasa Tambang Emas Dunia? Indonesia Nomor...
spot_img

Jabarpos.id – Harga emas terus meroket, menjadikannya komoditas primadona di pasar global. Laporan Gold Demand Trends 2025 dari World Gold Council mengungkap 10 negara yang menjadi raja produksi emas dunia. Lebih dari 60% pasokan emas global berasal dari negara-negara ini. Yang menarik, Indonesia termasuk di dalamnya!

Berikut daftar lengkap 10 negara produsen emas terbesar di dunia, berdasarkan data resmi, statistik produksi, dan analisis pasar:

Terungkap! Negara Mana Saja Penguasa Tambang Emas Dunia? Indonesia Nomor...
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id
  1. China (380,2 ton/tahun): Tak tergoyahkan sebagai produsen emas nomor satu dunia, menyumbang sekitar 10% dari total produksi global. Perusahaan tambang raksasa milik negara menjadi mesin utama, didukung permintaan domestik yang tinggi.
  2. Rusia (330,0 ton/tahun): Dengan cadangan emas melimpah di Siberia dan Timur Jauh, emas memainkan peran vital dalam ekspor dan cadangan devisa negara. Bank sentral Rusia terus memperkuat kepemilikan emasnya.
  3. Australia (284,0 ton/tahun): Negeri Kanguru ini menduduki peringkat ketiga, dengan pusat produksi utama di Australia Barat. Selain produsen, Australia juga menjadi pusat pemurnian dan eksportir emas terbesar, terutama ke pasar Asia.
  4. Kanada (202,1 ton/tahun): Produksi emas Kanada didukung kekayaan geologisnya, dari Quebec hingga Yukon. Industri tambang emas menjadi tulang punggung ribuan lapangan kerja dan kontributor signifikan bagi PDB nasional.
  5. Amerika Serikat (158,0 ton/tahun): Produksi emas AS terkonsentrasi di Nevada, yang menyumbang sekitar 75% output nasional. AS juga dikenal sebagai pemimpin global dalam inovasi dan standar keselamatan tambang.
  6. Ghana (140,6 ton/tahun): Ghana menjadi produsen emas terbesar di Afrika, dengan emas menyumbang sekitar 40% pendapatan ekspor negara. Pemerintah terus berupaya meningkatkan regulasi penambangan untuk keberlanjutan produksi.
  7. Meksiko (140,3 ton/tahun): Produksi emas Meksiko didorong tradisi penambangan panjang dan investasi asing, terutama dari perusahaan Kanada dan AS. Negara bagian Sonora dan Zacatecas menjadi wilayah penghasil utama.
  8. Indonesia (140,1 ton/tahun): Indonesia berada di posisi kedelapan, berkat operasi besar seperti tambang Grasberg di Papua, salah satu tambang emas terbesar di dunia. Pemerintah terus mendorong hilirisasi dan restrukturisasi kepemilikan tambang untuk meningkatkan nilai tambah nasional.
  9. Peru (136,9 ton/tahun): Peru menjadi salah satu produsen emas terbesar di Amerika Selatan. Namun, tantangan seperti penambangan ilegal dan isu lingkungan masih menjadi perhatian pemerintah.
  10. Uzbekistan (129,1 ton/tahun): Uzbekistan memimpin Asia Tengah dalam produksi emas. Tambang Muruntau di negara ini termasuk salah satu tambang emas terbuka terbesar di dunia.
spot_img
Artikel Sebelumnya
Bursa Kripto Haji Isam Segera Hadir? OJK Beri Bocoran Terbaru!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
26.1 ° C
26.2 °
24.9 °
82 %
2.6kmh
40 %
Sab
27 °
Ming
33 °
Sen
33 °
Sel
27 °
Rab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  