Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Dari Dokter Jadi Ratu Judi Dunia, Kisah Miliarder Ini Bikin Tercengang!
Jabarpos.id – Kekayaan bisa datang dari berbagai jalan, termasuk dari industri yang kontroversial. Miriam Adelson, seorang wanita kelahiran Israel, kini menjadi sorotan sebagai sosok terkaya di dunia perjudian dan kasino, menurut laporan World’s Billionaires List 2025.

Bersama keluarganya, Adelson mengendalikan lebih dari separuh kerajaan bisnis perjudian yang terdaftar di New York Stock Exchange. Perusahaan ini mengoperasikan sejumlah kasino mewah di Singapura dan Makau, dua pusat perjudian terbesar di dunia.

Sebelum menjadi "ratu judi", Adelson adalah seorang dokter. Namun, perjalanan karirnya di dunia perjudian tidak dimulai dari nol. Ia mewarisi kekayaan triliunan dari mendiang suaminya yang meninggal pada tahun 2021. Bisnis ini kemudian ia kembangkan hingga menghasilkan kekayaan mencapai US$33,5 miliar atau setara Rp 555,4 triliun, menurut laporan Forbes terbaru pada Oktober 2025.

Suaminya, Sheldon Adelson, adalah seorang triliuner dan mantan CEO perusahaan kasino Las Vegas Sands. Berkat warisan tersebut, Miriam Adelson menduduki peringkat ke-58 orang terkaya di dunia menurut data Forbes per 14 Oktober 2025.

Miriam Adelson adalah lulusan Sackler Medical School, Tel Aviv University. Ia juga memanfaatkan pengetahuannya untuk berbisnis. Bersama suaminya, ia mendirikan klinik Sheldon G. Adelson yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang kecanduan, baik itu perjudian maupun internet. Adelson menggunakan Opioid, zat narkotika, untuk membantu menghilangkan rasa kecanduan.

Selain bisnis dan warisan suaminya, Adelson juga dikenal sebagai penyumbang dana untuk Donald Trump selama kampanye tahun 2016 dan 2020. Ia juga mengalirkan dana untuk kepentingan Israel dan Yahudi, termasuk menjadi donor untuk penerbitan surat kabar Israel, Hayom, dan mendukung kegiatan filantropis di sana.

