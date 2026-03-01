Jabar PosBerita

Nyesel Gak Nabung Dulu? Ini Jurus Ampuh Selamatkan Masa Depanmu!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
JABARPOS.ID – Survei terbaru mengungkap fakta mengejutkan: kurang menabung jadi penyesalan finansial terbesar warga Amerika Serikat. Hal ini sejalan dengan kondisi di Indonesia, di mana kesadaran akan pentingnya dana pensiun dan tabungan darurat masih rendah.

Stephen Kates, analis finansial Bankrate, menyebut penyesalan ini terus menghantui, terutama seiring bertambahnya usia. Lantas, bagaimana cara mengatasi penyesalan ini dan menyelamatkan masa depan finansialmu?

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Para pakar keuangan memberikan strategi jitu yang relevan untuk diterapkan di Indonesia:

  1. Padamkan Api Utang: Prioritaskan pelunasan utang berbunga tinggi seperti kartu kredit dan pinjaman online. Bunga yang menumpuk bisa menggerogoti tabunganmu. Kurangi pengeluaran yang tidak wajib, seperti makan di luar, langganan streaming yang tidak terpakai, atau belanja impulsif.

  2. Siapkan Dana Darurat: Dana darurat penting untuk mengantisipasi kejadian tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau biaya kesehatan mendadak. Idealnya, siapkan dana darurat sebesar 3-6 bulan biaya hidup.

  3. Genjot Tabungan Pensiun: Setelah utang terkendali dan dana darurat aman, fokuslah pada tabungan pensiun. Jika kamu baru mulai menabung di usia 40-an, usahakan untuk meningkatkan porsi tabungan menjadi 20%-30% dari penghasilan.

Jake Martin, penasihat finansial dari Ohio, menekankan bahwa terlambat memulai lebih baik daripada tidak sama sekali. Jangan tunda lagi, mulai atur keuanganmu sekarang dan wujudkan masa depan yang lebih sejahtera!

