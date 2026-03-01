Jabar PosBerita

Timah RI Siapkan Kejutan! Strategi Jitu TINS Bikin China Gigit Jari?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Timah RI Siapkan Kejutan! Strategi Jitu TINS Bikin China Gigit Jari?
JABARPOS.ID – Gejolak ekonomi global tak membuat PT Timah Tbk (TINS) gentar. Justru, perusahaan pelat merah ini menyiapkan strategi jitu untuk memperkuat kualitas timah Indonesia dan bersaing ketat dengan negara-negara produsen timah lainnya, termasuk China dan Myanmar.

Direktur Produksi & Komersial PT Timah Tbk (TINS), Ilhamsyah Mahendra, mengungkapkan bahwa volatilitas pasar saat ini justru membawa angin segar bagi harga timah. Kondisi ini dimanfaatkan TINS untuk mendongkrak kinerja operasi dan penjualan, hingga laba bersih perusahaan melesat di atas 100% dari target.

Lonjakan permintaan timah untuk semikonduktor, Artificial Intelligence (AI), dan Data Center menjadi katalis positif bagi TINS. Perusahaan tidak hanya fokus mengerek penjualan, tetapi juga memperkuat fundamental operasional, meningkatkan produktivitas alat berat penambangan, memperkuat sinergi di setiap unit bisnis, dan menjaga kualitas ingot timah. Langkah-langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan daya saing Timah RI di kancah global.

Dalam dialog dengan CNBC Indonesia (Rabu, 25/02/2026), Ilhamsyah Mahendra membeberkan strategi TINS untuk mendorong penjualan dan kinerja bisnis hingga tahun 2026. Penasaran dengan jurus-jurus yang disiapkan TINS? Simak selengkapnya di Closing Bell, CNBC Indonesia.

